Nabízím pomoc při odhalování lživých zpráv

Je to zajímavé, jak všechno do sebe zapadá. Jmenování paní Jourové do čela »eurounijního úřadu« pro boj se »lživými informacemi«, vystupování generála v. v. Petra Pavla varujícího před dezinformacemi především ze strany »Východu«, kauza Huawei, kterážto čínská firma nás sleduje a zřejmě dodává mylné informace, náš odbor na ministerstvu vnitra, jenž má za cíl odhalovat »fake news«, a »hra« v televizi, v níž několik protagonistů dostává otázky, zda to či ono je lživou informací.

Neuvěřitelné, jak jednotně postupují všichni. Skoro to vypadá, jako by se »ve své kategorii« pokusili naplnit slavná slova Marxe a Engelse z Komunistického manifestu... »Evropou obchází strašidlo - strašidlo komunismu. Ke svaté štvanici na toto strašidlo se spojily všechny mocnosti staré Evropy - papež i car, Metternich i Guizot, francouzští radikálové i němečtí policajti.« Jenže ono to nejen tak vypadá, ono to tak skutečně je. Cílem jsou všichni ti, co se odmítli podřídit všemocnému »kapitálu«. A jsme opět u Marxe.

Proto jsem se rozhodl nově vzniklému pořadu trochu napomoci a zahrát si s ním výše zmíněnou »hru«. Napřed vždy je, abych zopakoval pravidla, položena otázka a pak následuje odpověď...

*Je pravdou, že Rusko, jak jsme se mohli dozvědět v těchto dnech z médií, se chystá nás »znovu obsadit«, a proto musíme být společně s našimi přáteli dobře připraveni? Je to pravda, nebo lživá informace? Odpověď: Musí to být pravda, protože takto mluví i zmíněný pan generál a další znalí věci. Oni na rozdíl od nás, tedy »šedé zóny«, jsou informováni o tom, že na rusko-ukrajinsko-baltických hranicích stojí několik desítek ruských divizí, které jsou připraveny nás pacifikovat a vzít nám naši svobodu. Není to tedy »fake news«.

*Je pravdou, že kdyby Rusové tak nespěchali nás v květnu 1945 obsadit a zastavili svůj vpád do Evropy na svých hranicích, by nás osvobodila americká armáda? Odpověď: Ano, je to pravda. Angloameričané byli silní a vůbec nepotřebovali pomoc Sovětského svazu při zničení nacistické Říše. Naopak Rudá armáda se jim jen pletla do strategických plánů. Tedy žádná »fake news«.

*Je pravdou, že Amerika nás třikrát osvobodila? Ano, je to tak. Poprvé v roce 1918 – Masarykova mise, legionáři a vzedmutí národně sociální vlny 28. října jsou v této věci podružné; podruhé v roce 1945 – Rusové již přišli do osvobozené země, zato vojáci US Army museli o Plzeň tvrdě bojovat (o obětech se informace liší, prý nebyly žádné, nebo snad jeden voják); potřetí v listopadu 1989. Ano, je to pravda, protože nebýt jejich vlivu a rychlého (doslova přes noc) příchodu jejich poradců, které sem narychlo poslali, bychom svobodní být nemohli. Opět nejde o lživou zprávu.

*Je pravdou, že na 17. listopadu 1989 měli větší zásluhy lidé kolem generála Lorence, tedy jedné skupiny StB, a tedy i sovětské zvláštní služby, které neměly síly udělat převrat jinak a tak zvolily tento způsob (viz Zifčák alias student Růžička a v téže době probíhající jednání Lorence se sovětským generálem v hotelu Praha), než samotní zaskočení disidenti? Ne, to pravda není. To je »fake news«. Václav Havel a jeho lidé podporovaní »svobodným světem« už dávno před Listopadem věděli, že oni to budou, kdo vyzvedne prapor svobody. Oni byli u toho a Václav Havel dokonce z Hrádečku řídil převrat. Tak to bylo. Jinak by byl přece geniální Havel odsunut do pozadí a to by se ikoně 17. listopadu nesmělo stát. Jde tedy o lživou zprávu, kterou do mozků zanášejí ti, kterým otrnulo a nyní »vylézají z děr«, jak správně před časem konstatoval sám Václav Havel.

Myslím, že svým malým příspěvkem jsem pomohl »dobré věci« a napomohl správnému pochopení minulých událostí a současnému nebezpečí z Východu.

Otakar ZMÍTKO