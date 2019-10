Vedení magistrátu Prahy poškozuje ČR

V pondělí 7. října pražský magistrát vypověděl smlouvu s Čínskou lidovou republikou, a to sedm dní poté, co Česká republika a Čínská lidová republika společně oslavily 70 let vzniku ČLR a navázání česko-čínských diplomatických vztahů. Důvod, jakým se ohání primátor Hřib, je naprosto absurdní. A skutečnou příčinou je za každou cenu zbrzdit liberální procesy, které se stejně přibrzdí. Velmi zajímavé je to, že primátor Hřib spolu se starostou Kolářem z Prahy 6 řeší primárně otázky mezinárodně politické místo toho, aby se starali o věci svého svěřeného úřadu a nerozdmýchávali mezinárodní napětí. A velmi těžce tímto poškozují Českou republiku na mezinárodní úrovni.

Pirátům a jejich spojencům je jedno, jestli budou plnit své ryze populistické programy, ale hlavně aby splnili zadání svých prozápadních páníčků a chlebodárců, kteří jim pomohli do křesílek, ze kterých si dělají polstrované barikády zejména proti RF a ČLR. A to nerozebírám porušování českých právních norem.

Veškerá relativizace historie ze strany současného neoliberalismu, odstraňování cedulek o osvobození Rudou armádou, odstraňování sochy I. S. Koněva, ale i pohrdání kladným přístupem ke vztahům se zeměmi z východu, jako je RF, či vztahy s ČLR, je zároveň součástí nadnárodních politických a společenských procesů, takže žádná z těchto záležitostí není věc pouhé náhody! Mimochodem tyto procesy brzdil velmi, ale velmi vydatně již bývalý ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg. Je to vcelku pochopitelné, když Nová hedvábná stezka z Číny a v roce 2010 Putinem představená euroasijská obchodní zóna od Vladivostoku po Lisabon jsou globální projekty, kvůli kterým bude muset neoliberalismus opustit jak své mocenské, tak obchodní pozice, kde by naopak rádi mohli nadále rozvíjet a uplatňovat své ekonomické drancování a parazitismus, a nejen ve středovýchodních zemích.

Na druhé straně svým nekompetentním vměšováním do mezinárodní politiky prozrazují, že těchto mocenských pozic a nástrojů zde mnoho nemají, a myslím, že i oni sami to dobře vědí.

Stěžejním nástrojem neoliberálů jsou média takzvaného hlavního proudu. Takže je to i na každém z nás, kdy musíme daleko bedlivěji bránit historickou pravdu pro budoucí generace, aby byly schopné rozeznat, kdo rozpoutává války, a mohly tím pádem zaujmout ty opravdu správné pozice.

Roman BLAŠKO