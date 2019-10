Francouzi rozporuplně přijali novou sochu

Ostrou kritiku a posměch, ale i obdiv si vysloužila socha amerického umělce Jeffa Koonse, kterou minulý pátek odhalili v Paříži jako připomínku obětí teroristických útoků z listopadu 2015.

Dílo s názvem Bouquet of Tulips (Kytice tulipánů) podle některých připomíná bonbony marshmallow, podle jiných je pornografická a květy vypadají spíše jako nabarvené zadnice. Dvanáct metrů vysoká socha znázorňuje obří ruku třímající kytici jedenácti různobarevných tulipánů. Podle agentury Reuters je tato květina v některých kulturách symbolem lásky. Socha byla odhalena nedaleko Malého paláce (Petit Palais) v centru francouzského hlavního města.

Autor kontroverzního díla Jeff Koons řekl, že sochu vytvořil jako výraz solidarity Američanů s Francouzi po teroristických útocích z 13. listopadu 2015, které si vyžádaly 131 obětí a stovky zraněných.

Osmdesát procent výnosu z prodeje autorských práv chce umělec poslat na pomoc pozůstalým po obětech atentátů z koncertní síně Bataclan a ulic francouzské metropole. Zbylých dvacet procent má být použito na údržbu sochy.

Jeff Koons. FOTO - wikipedia commons

Pařížská starostka označila Koonsovu sochu za »krásný dar amerického lidu Paříži, skvělý symbol svobody a přátelství«. Řada Pařížanů s ní ale podle BBC nesouhlasí a svou nelibost dala najevo i na sociálních sítích. Sochu označují za »hroznou«, »groteskní« i »pornografickou«. Někteří uživatelé sociálních sítí prohlásili, že se budou místu, kde socha stojí, od nynějška vyhýbat. »Jedenáct barevných řití na stonku,« komentoval sochu v listu L'Obs francouzský filosof Yves Michaud. Ne všichni ale na sociálních sítích vyjadřovali nelibost. Podle některých obyvatel francouzské metropole je krásná, další ji označili za dar od srdce. »Pro mě to symbolizuje barvy života,« řekla agentuře AP Patricia Correiaová, jejíž dcera při teroristických útocích v listopadu 2015 zahynula.

Není to zdaleka poprvé, co některé z děl 64letého Koonse vyvolalo kontroverzní reakce. Umělec bývá kritiky často označován za mistra kýče, je považován za představitele neo-popu nebo post-popu. Koons je také rekordmanem. Jeho ocelová socha Zajíc se letos v květnu vydražila v New Yorku za 91,1 milionu dolarů (přes dvě miliardy Kč). Jde o nejvyšší sumu, za jakou bylo v aukci vydraženo dílo žijícího umělce.

