Ilustrační FOTO - Pixabay

Střelba v Halle

Dva lidé přišli o život při střelbě ve městě Halle na východě Německa. Na Twitteru o tom odpoledne informovala policie, která už také zadržela jednu osobu.

Další pachatel, nebo pachatelé ale podle ní mohou být na útěku. Obyvatelé města, které má zhruba 234 000 obyvatel, se proto mají mít na pozoru. Úřady jim doporučují nevycházet z budov.

První zprávy o střelbě ve čtvrti Paulus, která leží severně od centra města, policie zveřejnila před třináctou hodinou. Později uvedla, že dva lidé zemřeli a že do města vyslala řadu jednotek. Oběťmi jsou žena muž, dva lidé se střelnými zraněními byli převezeni podle serveru Bild do univerzitní nemocnice. Jeden z nich byl operován. Německá média se shodují na tom, že se v Halle střílelo nejméně na dvou místech. Jedním bylo okolí zdejší synagogy, do níž se podle informací magazínu Spiegel útočníci pokusili dostat. Díky bezpečnostním opatřením se jim to ale nepodařilo. V budově 70 až 80 lidí. Židé totiž slavili svůj nejdůležitější svátek Jom kipur (Den smíření). Jeden z útočníků se podle svědků snažil za pomoci zbraně a granátů proniknout i na židovský hřbitov.

Znovu se podle svědků, kteří mluvili s televizí n-tv, střílelo pár stovek metrů odtud. Maskovaný útočník v bojovém obleku a helmě automatickou zbraní pálil do rychlého občerstvení s kebabem. Takové podniky v Německu často provozují lidé s tureckými kořeny. Dovnitř se také pokusil vhodit předmět vypadající jako granát. Ten sice vybuchl, ale vážné škody nezpůsobil.

