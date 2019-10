Zamyšlení nad situací v Saúdské Arábii

Nedávno jsem se dočetl, že Saúdští Arabové – tedy muži - stráví prý denně tři hodiny u holiče. Co by taky měli dělat jiného, když za ně pracují gastarbeiteři hlavně ze států jihovýchodní Asie, že?

Vzpomněl jsem si na to, když jsem se dozvěděl o úspěšném raketovém útoku na ropná pole a o úspěšném přepadu vojenské kolony poblíž jemenských hranic.

Jak je možné, že útočící rakety žádný obranný systém nesestřelil? A jak to, že se vojenská kolona neubránila? To nakupují Saúdové tak mizerné zbraně? Vždyť podle dostupných tabulek jsou třetí ve výdajích na zbrojení. Ročně na nákup zbraní dávají 67,6 miliard dolarů!?!

Současný vládce Muhammad bin Salman vystoupil po útocích s projevem, ve kterém vybízel západní svět k vojenské akci ve prospěch Saúdské Arábie proti Iránu, který stojí podle něj za těmito útoky. Přitom k útokům se jasně přihlásili jemenští povstalci.

Jak je možné, že tak bohatá země, jako je Saúdská Arábie, se neumí ubránit proti tak chudé zemi, jako je Jemen?!

Napadá mě, že zbraně sice mají, ale že s ohledem na svůj – díky ropným polím – už desítky let trvající životní styl už zapomněli bojovat. Už dlouho to nejsou chlapi, na které by se jejich ženy a děti mohly spolehnout…

Podporovat šíření islámu stavbou nových mešit v Evropě – na to Saúdi mají. Ale bránit a ubránit vlastní zemi – na to zjevně nemají. (Nikoli peníze, ale odvahu, rozhodnost, bojovnost, řád, pracovitost a disciplínu…)

A ještě něco - jedno přísloví, údajně arabské říká: »Žiješ-li ve skleněném domě, neber do ruky kámen!«

A saúdská ekonomika a společenský život vůbec, postavený na jediné surovině, kterou je ropa, je takový velký luxusní skleněný dům (však jich na odiv staví, tedy gastarbeiteři, desítky).

Předchůdce Muhammada bin Salmana, jeho otec, to dobře věděl a jeho politika byla opatrná, vedená na diplomatické půdě, doplňovaná řadou jednání a dohod. Ale princ Muhammad bin Salman bombardováním Jemenu, zapojením se do jemenské války vzal do ruky kámen. A zřejmě pozapomněl na to, že kámen mohou vzít do ruky i jeho protivníci…

Jan KOBYLÁK