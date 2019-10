Časovaná bomba

I tak se dá nazvat situace kolem zdravotnictví, nejen v celé zemi, ale zvláště ve Zlínském kraji. Po neúspěšném tanečku hejtmana Čunka kolem nové nemocnice nastal jakoby oddychový čas. Ale jen zdánlivě. Své mocenské zájmy musí přeci hejtman prosadit, a tak se v tichosti hledá skulina, kterou by se dalo jít. Uplácení, nabízení teplých místeček a mnohé další výdobytky dob, jsou v tomto volebním období na pořadu dne v rámci hlasování pro »novou nemocnici«. A to ještě dělá ze zastupitelů hlupáky. Inu, i s tímto se musím potýkat jako zastupitelka.

Ale zpět k tématu. Nová nemocnice je v nedohlednu - zatím. Vyhodit osm miliard korun z peněz daňových poplatníku není to nejlepší. A částka by nemusela být konečná a jistě by také nebyla. Ale občany také trápí stav a přístup zdravotního personálu. Nejsou lékaři, sestry ani ostatní zdravotnický personál. Lidé jsou unaveni, přepracováni a podrážděni. Pacienti cítí velkou nespokojenost všude, kam se podívají. A tak se zase pomalu stávají rukojmími v tomto nerovném boji. Samozřejmě chybějí peníze, jak na výplaty, tak na financování zákroků v nemocnicích. Pojišťovny za stejný zákrok platí každé nemocnici jinak, asi podle výše úplatků. Přitom třeba v KNTB došlo v roce 2018-2019 k nárůstu počtu ošetřených pacientů a ke zkvalitnění zdravotnických služeb. V současné době je schváleno vypracování nové studie, která by srovnatelně řešila modernizaci stávající KNTB. Že to lze, o tom jsem se přesvědčila na jednáních s mnohými odborníky z oboru stavitelství a stavebnictví. Doufám, že navrhovaná studie bude relevantní ke studii »Nové Baťovy nemocnice«.

Nejistota vládne i kolem Záchranné lékařské služby, kde také chybí lékaři. Občas, pokud to nevyžaduje situace, k případu vyjíždí sanitka bez lékaře. Ten je totiž třeba jinde, kde jde o pacienta s vážnější diagnózou. Sama vím, kolik zákroků má dennodenně záchranka v Bystřici pod Hostýnem. Kolikrát musí vyjíždět a nedej bože, že je nějaká hromadná havárie. Výpomoc je potřebná i ze sousedních krajů.

Laická veřejnost není příliš dobře informovaná o dění v nemocnicích, ale ani kolem nemocnice. Vedou se diskuse typu »jedna paní povídala«, a to je špatně.

Problémů je opravdu hodně a krom zdravotnictví na soudku s prachem sedí také doprava a sociální systém. Takto se chová hejtman Čunek k občanům tohoto kraje.

A jak jsem předeslala v názvu, že zdravotnictví kraje je časovanou bombou, tak doufám, že onen pomyslný doutnák nebude zapálen a nedoplatíme na to všichni! Práce mě, ale nejen mě, čeká ještě opravdu hodně. Děkuji vám všem za podporu a těším se na shledání s vámi.

Eva BADINKOVÁ, zastupitelka Zlínského kraje za KSČM