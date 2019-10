Spojenci

To, že západním »spojencům« není příliš radno důvěřovat, vědí už velice dobře z historické zkušenosti Čechoslováci. Nyní se o tom přesvědčují další, a tedy Kurdové.

Celkově je mi Kurdů opravdu líto, nemají vůbec lehký život, přesněji, žijí prakticky mezi mlýnskými kameny. Jejich vysněná Rojava, tedy plně samostatný stát, se jim pak očividně nyní čím dál tím víc vzdaluje, byť to jednu dobu vypadalo, že má naději na existenci. Ty časy jsou ale dávno pryč a nyní nejspíš útokem Turecka padly jejich plány úplně.

Přitom tomu klidně mohlo být i jinak. Zřetelně si pamatuji, že jim v počátcích války nabízela syrská vláda spojenectví v boji proti džihádu. Minimálně jistou autonomii by jim to jistě po vítězství zaručilo, jenže tehdy to ještě na vítězství příliš nevypadalo a Kurdové tak vsadili na Američany a další západní »spojence«, což se ukázalo nyní býti velkou chybou.

Faktem přitom zůstává, že Kurdové měli na porážce islámistů nemalý podíl, to ale jako by nyní všichni zapomněli. Prostě jako kanónenfutr byli dobří, tím to ovšem očividně končí, nyní, když jde do tuhého, jsou v tom opět sami. Americké, britské a bůhví jaké jednotky tam vlastně ještě donedávna byly a poskytovaly Kurdům jakéž takéž krytí, je teď vcelku s klidem nechaly čelem k turecké invazi na holičkách.

Jistě, Kurdové jsou zdatní bojovníci, ale proti Turecké armádě, která je největší armádou v NATO a navíc před sebou žene vlastní džihádisty toužící po krvi, toho prostě mnoho zmoct nedokážou.

Faktem je, že v regionu si alespoň velice dobře všímají, k čemu že to ta západní pomoc vede a jak to dopadá s různými americkými sliby. To je ale chabá útěcha, pro Kurdy pak samozřejmě vůbec žádná. I my bychom se možná měli zamyslet, jakým to spojencům to vlastně důvěřujeme. Očividně je totiž jedna historická zkušenost málo.

Tomáš CINKA