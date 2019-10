Brazilský prezident Jair Bolsonaro. FOTO - wikimedia commons

Francie nepodepíše pakt s Bolsonarem

Francie za současných podmínek nepodepíše dohodu o volném obchodu mezi Evropskou unií a sdružením jihoamerických zemí Mercosur. V rozhovoru poskytnutém stanici BFMTV to prohlásila ministryně životního prostředí Élisabeth Borneová.

Důvodem je podle ní postoj Brazílie k ochraně životního prostředí. »Nemůžeme podepsat obchodní dohodu se zemí, která si neváží Amazonského pralesa, která si neváží pařížské (klimatické) dohody,« uvedla Borneová.

EU dojednala dohodu se čtyřmi zeměmi Mercosuru (Brazílií, Argentinou, Uruguayí a Paraguayí) v červnu po téměř dvou desítkách let rozhovorů. Pokud by se ji podařilo schválit, vznikla by největší zóna volného obchodu na světě. Ujednání musí projít schvalovacím procesem ve všech členských zemích unie. Už v polovině září ale návrh dohody odmítl rakouský parlament.

Terčem kritiky se dohoda se sdružením Mercosur stala především kvůli postoji Brazílie k požárům deštných pralesů v Amazonii. Na konci srpna se kvůli nim do ostrého sporu dostali francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho brazilský protějšek Jair Bolsonaro. Prezident jihoamerické země odmítá kritiku, že by jednal při hašení požárů liknavě. Macron jej obvinil, že lhal, když v červnu slíbil, že bude bojovat s klimatickými změnami. Později vyjádřil naději, že bude mít Brazílie brzy nového prezidenta, který bude kompetentní.

Francouzský postoj k dohodě se sdružením Mercosur už dříve kritizovaly Británie a Německo. Podle nich není zablokování dohody vhodnou odpovědí na ničivé požáry v Amazonii.

(ici)