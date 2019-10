Ilustrační FOTO - Haló noviny

Evropa proti Erdoganovi i Trumpovi

Ankara označila první noc turecké »protikurdské ofenzívy«, tedy agrese proti sousední zemi, na severu Sýrie za úspěšnou.

U pohraničního města Tall Abjad jsou turecké jednoty sedm kilometrů za hranicí. Turecko podél ní chce zřídit 30 kilometrů široký bezpečnostní pás, kam se budou moci vracet syrští uprchlíci z Turecka. Terčem ofenzívy jsou oddíly tureckých Kurdů YPG, jež Turecko označuje za teroristické a které v oblasti historicky žijí.

Turecko za útok na YPG, které v minulosti pomohly porazit IS, sklízí kritiku na celém světě. Připojili se k ní čerstvě i představitelé českých politických stran, kteří hovoří o zradě a o porušení mezinárodního práva.

Itálie vyzvala Turecko, aby boje okamžitě zastavilo. Řecko je údajně připraveno do bojů vstoupit, pokud tak učiní Francie, která stojí na straně Kurdů. Rusko chce prosadit dialog mezi syrskou a tureckou vládou, Írán vyzval Turecko, aby své vojáky ze Sýrie stáhlo.

Americký prezident Donald Trump, který je obviňován, že ponechal na holičkách kurdské spojence z bojů proti IS, se hájí tím, že motivem Kurdů v boji proti teroristům bylo území. Řekl také, že Kurdové nepomáhali Spojeným státům tam, kde to neodpovídalo kurdským zájmům, a jako příklad uvedl vylodění protihitlerovských spojenců v Normandii za druhé světové války (?), nebo boje amerických vojáků v Afghánistánu či v Tichomoří.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Ankara podobně jako v minulých dvou ofenzívách, jež od roku 2016 vedla proti syrským Kurdům, zahájila výpady proti novinářům a uživatelům sociálních sítí za údajné podvrhy a šíření nepravdivých zpráv. Novinář opoziční platformy BirGün skončil ve vězení. Zatímco tato platforma ofenzivu kritizuje a informuje o obětech, oficiální turecká média situaci popisují jako boj proti teroristické Straně kurdských pracujících (PKK) a její odnoži YPG. Hodně se spekuluje o osudu tisíců členů IS, jež ve věznicích a táborech střeží Kurdové. Podle amerického tisku nejnebezpečnější z bývalých bojovníků IS chce americká armáda odvézt jinam. Panují obavy, že zajatci se v chaosu mohou dostat na svobodu a obnovit své boje.

Erdogan vyhrožuje

Jestliže Evropa označuje tureckou operaci v Sýrii za invazi, pak může Turecko poslat do Evropy syrské uprchlíky, kteří jsou na jeho území. V projevu před členy své Strany spravedlnosti a rozvoje (AKP) to řekl turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, když hájil postup agresi Ankary.

Ankara hodlá do vytvořené bezpečnostní zóny umístit až dva miliony syrských uprchlíků, kteří jsou nyní v Turecku. Ankaru za její postup kritizuje mnoho zemí, včetně ČR.

»Jestliže Evropa definuje operaci v Sýrii jako invazi, pak můžeme otevřít dveře a poslat 3,6 milionu syrských uprchlíků k vám,« řekl Erdogan na adresu Evropanů. Operace podle něj přispěje k mírovému řešení situace v Sýrii a k budoucímu uspořádání této země. Erdogan se domnívá, že se díky zásahu tureckých vojsk obnoví demografické složení obyvatelstva na severu Sýrie (?).

Trump zradil

Postojem k turecké agresi na severu Sýrie americký prezident Donald Trump zradil své kurdské spojence, a proměnil tak Spojené státy v zemi, na jejíž sliby se nedá spolehnout. Podle britského serveru The Independent se Trump dopustil »nevynucené chyby«, když dal zelenou turecké »invazi« do severní Sýrie. Americký prezident podle něj »dovolil Turecku, aby si přivlastnilo velkou část území sousedního suverénního státu, zradil důvěru statečných kurdských spojenců, kteří jsou teď vydáni napospas nepřátelskému tureckému režimu, a prakticky se postaral o propuštění někdejších bojovníků teroristické organizace Islámský stát a teroristů, na které Kurdové dosud dohlíželi«.

Podobně se v komentáři k turecké operaci vyjádřila polská Gazeta Wyborcza. »Spojené státy se staly zemí, jejímuž slovu se nedá věřit a v jejímž čele stojí velikášský podvodník,« napsal liberální list. Podle něj takový vývoj není hrozbou jen pro USA, ale i pro jejich spojence včetně těch z NATO.

Také francouzský list Le Républicain Lorrain varoval, že by se Evropa mohla vrátit »do bludného kruhu atentátů řízených na dálku z Bagdádího chalífátu«. Pokud to nechce, měla by podle novin zvýšit tlak na tureckého »spojence« z NATO. Návrat islamistického terorismu do Francie hrozí právě v okamžiku, kdy země pohřbívá jeho zatím poslední čtyři oběti, dodal Le Républicain Lorrain s odkazem na čtyři mrtvé zaměstnance pařížské policejní prefektury, které před týdnem ubodal jejich radikalizovaný kolega.

(čtk)