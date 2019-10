Borrell znamená víc napětí a řinčení zbraní

Členské země Evropské unie prý musejí dál společně vyvíjet ekonomický tlak na Rusko; sankce údajně není možné zrušit, dokud Moskva nezmění přístup. Na pondělním slyšení před zahraničním výborem Evropského parlamentu to řekl kandidát na pozici vysokého představitele EU pro zahraniční politiku Josep Borrell.

Zároveň připomněl dohodu mezi unijními státy o udržování komunikace s Ruskem. Podle agentury AFP avizoval zvláštní důraz na řešení problémů na Balkánu a na východní hranici EU. »Budeme s Ruskem jednat selektivně o těch bodech, kde existuje určitá naděje na nalezení základny pro dialog,« citoval Borrella web Politico.

Unijní sankce proti Rusku podle tohoto 72letého španělského politika musejí zůstat v platnosti kvůli (vybájené) »nelegální anexi Krymu« a z důvodu údajného »narušování teritoriální svrchovanosti některých částí Ukrajiny«. Hospodářské sankce vůči některým sektorům ruské ekonomiky aktuálně platí do 31. ledna 2020.

Ve vztahu k Rusku musejí podle Borrella unijní země zachovat přísnou jednotu. Pravděpodobný nástupce Italky Federiky Mogheriniové zároveň protiruské sankce označil za příklad křehkosti zahraniční politiky EU, neboť prodlužování jejich platnosti vyžaduje souhlas všech členských zemí. Španělský politik podle webu Politico navrhl, aby Unie začala zahraničněpolitická rozhodnutí, například ohledně sankcí či dodržování lidských práv, přijímat kvalifikovanou většinou.

Podle Borrella je třeba usilovat o »Evropu, která je schopna se sama bránit«, a zároveň podporovat »multilaterální mírový světový řád«. Kromě Ruska kandidát s europoslanci hovořil o Venezuele, absenci »patřičné« společné politiky ve vztahu k Libyi či o situaci na Balkáně.

»Balkán a hranice na východě Evropy by měly být hlavními prioritami naší zahraniční politiky,« citovala Borrella AFP. »Pokud mi dáte svou důvěru, moje první cesta povede do Prištiny,« dodal s tím, že v Kosovu ještě nikdy nebyl. Bude podle svých slov usilovat o dohodu mezi Srbskem a Kosovem, která by mohla vést k uznání Kosova mocnostmi, jako je Čína.

Borrell je od loňského června španělským ministrem zahraničí a v evropských volbách letos na jaře vedl kandidátku španělských »socialistů« (PSOE) premiéra Pedra Sáncheze. V letech 2004-09 byl europoslancem a v první polovině svého funkčního období i předsedou EP.

»Jsem přesvědčen, že pokud nebudeme postupovat společně, Evropa se stane bezvýznamnou,« varoval Borrell během svého vystoupení před europoslanci. Vyzval například ke zvýšení společného rozpočtu na obranu a k větší ochotě nasazovat evropské bojové skupiny, které dosud nikdy nebyly využity.

»Stále váháme, zda jsme globální hráč, který využívá všechny nástroje,« uvedl na závěr svého slyšení. »Máme problém se zaujetím skutečného společného stanoviska ve vztahu k velkým mocnostem světa, ke Spojeným státům, k Číně a k Rusku... Pokud jde o velmoci, máme tendenci vyhýbat se debatě a skončit u technokratických řešení,« dodal podle ČTK závěrem.

