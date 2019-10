Ilustrační FOTO - Pixabay

Kvalita předškolního vzdělávání ohrožena

Premiér Andrej Babiš (ANO) má další problém. S ženami. A ne ledajakými. Na jeho hlavu se sesypala kritika 500 ředitelek mateřských škol. V otevřeném dopise si mu stěžují na zanedbávání mateřských škol ministerstvem školství pod vedením Roberta Plagy (ANO).

Kvalita předškolního vzdělávání je ohrožena, varují v dopise. Vláda podle ředitelek samostatných mateřských škol nepostupuje koncepčně, když podporuje skrz ministerstvo práce a sociálních věcí provoz a zřizování dětských skupin, které jsou určeny především pro děti do tří let, a neinvestuje do školek.

»Při přijímání zákona o tzv. dětských skupinách jsme upozorňovali na nebezpečí, že dětské skupiny, které jsou méně nákladné, mohou mateřské školy vytěsnit. Dětské skupiny neposkytují stravování pro děti – to si nosí z domova – tím odpadají náklady na vybavení školní kuchyně. Není zde podmínka vzdělávání, a tudíž není požadavek na pedagogický personál. Toto je ta ‚úspora‘. Právem si ředitelky stěžují. Nemohou obnovovat školní zařízení. Nejde jen o vybavení kuchyně, ale i hygienická zařízení. Podléhají přísné hygienické kontrole, což u dětských skupin není,« reagovala pro náš list předsedkyně Jihočeského krajského výboru KSČM, bývalá dlouholetá učitelka v mateřské škole, exposlankyně Alena Nohavová.

»Ministerstvo školství mateřským školám, kde je dvouletých dětí třikrát více, příliš nepomáhá. Dětské skupiny navštěvuje přes 14 tisíc dětí, v mateřských školách je 45 tisíc dětí do tří let,« uvádějí ředitelky mateřinek s tím, že školky mají oproti dětským skupinám daleko horší podmínky. Na jednu učitelku tam připadá až 28 dětí, v mateřských skupinách musí být od 13 dětí minimálně tři dospělé osoby.

»To je další problém, podle vyhlášky ve třídě mateřské školy musí být 24 dětí – až na výjimku, která se při nedostatku míst v MŠ stává pravidlem – až 28 dětí, a střídají se u nich dvě učitelky. Pokud jsou zde přijaty i děti mladší tří let, které mají jiné potřeby z hlediska svého věku, tak je to neúnosné. A nedivím se, že učitelky odcházejí – těžko tomu kdo uvěří, ono se to musí zažít,« zdůraznila exposlankyně.

Autorky dopisu premiéru Babišovi navrhují, aby vláda nastavila pro všechny děti v předškolních zařízeních stejné podmínky, ať navštěvují dětskou skupinu, nebo mateřskou školu, a to podle současných pravidel pro dětské skupiny.

Sliby vlád se v platech projevují málo

Ředitelky si také stěžují na nízké ohodnocení práce učitelů a to, že stát neřeší úbytek příjmů mateřských škol za děti v povinném předškolním vzdělávání a ze sociálně slabých rodin, které jsou od placení školkovného osvobozeny. Ve vyloučených lokalitách může být tento výpadek financí od rodičů velmi citelný, právě tam by ale mateřské školy potřebovaly naopak mnohem více peněz.

»Mateřské školy jsou zřizované obcemi, zde záleží, jak je vedení obce osvícené a jak vnímá potřebu mateřské školy a kolik do ní investuje. Rovněž nastavuje pravidla pro tzv. školkovné. Jsou obce, kde rodiče neplatí nic. O to víc pak musí obec doplácet ze svého rozpočtu,« uvedla dále Nohavová.

Poukázala na to, že o hodnocení práce učitelů, a to na všech stupních, se vede neustálý »souboj«. Každá vláda podle ní jen slibuje, ale ve skutečnosti se odměny učitelů zvyšují nepatrně. »Když se mluví o tom, že učitelé dostanou přidáno třeba 10 procent, tak to neznamená, že jejich tarifní mzda bude o 10 procent vyšší. Těch 10 procent jde do celkového školského rozpočtu,« upozornila Nohavová.

Signatářky otevřeného dopisu se chtějí sejít s politiky a situaci v oblasti předškolního vzdělávání s nimi osobně prodiskutovat.

V ČR bylo v uplynulém školním roce podle statistik ministerstva školství 5287 školek, do kterých chodilo 363 776 dětí. Podle dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2019 až 2023, který schválila vláda v červenci, by se měla ministerstva školství a práce a sociálních věcí na systému předškolní péče o děti ve věku do tří let dohodnout do roku 2023. Plán počítá s rozšířením sítě dětských skupin. Naopak ve třídách mateřských škol by se měl postupně snížit nejvyšší povolený počet dětí ze současných až 28 na 20.

Nohavová snížený počet vítá, podle ní je to dobré jak pro děti, tak i pro učitele, při menším počtu je větší prostor pro individuální práci s dětmi. Bude to však znamenat více mateřských škol nebo v rámci vícetřídních MŠ další třídy, což je otázka dalších peněz pro mateřské školy. Znovu upozornila na to, aby se na úkor školek nerozšiřovala síť dětských skupin, které jsou finančně méně náročné, ale neprobíhá v nich vzdělávání, mateřská škola je však vzdělávací instituce.

(ku)