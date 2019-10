Ilustrační FOTO - Pixabay

Dánsko zavede kontroly

Dánsko od poloviny příštího měsíce zavede dočasné kontroly na hranici se Švédskem.

Podle agentury Reuters to oznámil dánský ministr spravedlnosti Nick Haekkerup. Kodaň k tomuto kroku přistoupila poté, co byli dva Švédové obviněni z podílu na explozi u budovy daňového úřadu z letošního léta v Kodani. Motivjejich činu je stále nejasný. Výbuch 6. srpna večer způsobil značné materiální škody, ale jen lehce zranil jednoho člověka.

Dánsko je se Švédskem spojeno mostem přes úžinu Öresund, který využívají k dojíždění za prací autem nebo vlakem denně tisíce lidí. Obě země jsou členskými státy Evropské unie. Dánský rozhlas uvedl, že kontroly bude policie provádět jednou či vícekrát týdně a lidé přijíždějící ze Švédska do Dánska při nich budou muset ukázat identifikační průkaz s fotografií, jako například pas nebo řidičský průkaz. Kontrolováni budou i cestující, kteří zvolí k přepravě ze Švédska do Dánska trajekt. Dánská premiérka Mette Frederiksenová uvedla, že její vláda se chystá navrhnout posílení bezpečnostních opatření, která by kromě lepší ochrany dánsko-švédské hranice měla zahrnovat i například přísnější tresty za držení výbušnin a také rozmístění 300 nových bezpečnostních kamer. Předsedkyně vlády upozornila, že v Kodani bylo v prvních sedmi měsících letošního roku zaznamenáno 13 útoků s pomocí výbušnin a na 180 členů zločineckých gangů bylo usvědčeno z různých kriminálních činů.

(čtk)