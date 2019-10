Ilustrační FOTO - Pixabay

Budování urgentních příjmů s podporou EU

Evropská unie by mohla v příštím programovém období podpořit stavby urgentních příjmů velkých i okresních nemocnic v ČR. Usilují o to ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo pro místní rozvoj (MMR).

»Předpokládáme, že budeme žádat o evropské peníze. Na ty velké urgentní příjmy by to mělo být až 200 milionů korun a na ty menší zhruba kolem 30 milionů. Programové období začíná v roce 2021 a doufám, že se nám to podaří jako jedna z prioritních investičních akcí ministerstva zdravotnictví vyjednat,« řekl při otevření urgentního příjmu Fakultní nemocnice Plzeň ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Dodal, že urgentní příjmy budou také specificky hrazeny. Například Plzeň dostane příští rok na jeho provoz 30 milionů korun a 1000 korun za každého pacienta, kterého přiveze sanitka.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) potvrdila, že při přípravě příštího programového období MMR vyjednává podporu právě pro urgentní příjmy. Ten nový plzeňský by mohl podle ní sloužit ostatním nemocnicím jako vzor při plánování projektu.

Stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková našemu listu již před časem, když ministr informoval o záměru vytvořit síť urgentních příjmů, uvedla, že jde o krok správným směrem. »Zcela jistě to přispěje k lepší organizaci péče a ulehčí provoz nemocnic, protože pacienti budou směřováni do jednoho místa. Pacientům se tak potřebná péče přiblíží a bude standardizována. Přestanou být přetěžována traumacentra, která se budou moci více věnovat superspecializované péči,« řekla Marková. Vadí jí, že zatím není stanoven žádný časový horizont. »Doufejme, že nezůstane jen u vizí,« dodala stínová ministryně.

Stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková.

Urgentní příjem funguje jako centrální místo, kam dorazí pacienti vlastními silami i kam je vozí sanitky. Lékaři urgentního příjmu pak pacienty roztřídí a případně odešlou na další oddělení. Jednodušší případy vyřeší pohotovost sloužící praktický lékař, složité budou mít komplexní péči včetně vyšetřovacích metod. Oddělení má i vlastní lůžka pro ty, kteří nemohou být přeloženi na specializovaná oddělení.

Vytvořit dobré pracovní prostředí

Ministerstvo zdravotnictví chce, aby bylo v ČR 15 urgentních příjmů prvního stupně zejména při fakultních nemocnicích a dalších 80 menších, alespoň jeden v každém okrese. Zdravotní pojišťovny zaplatí urgentním příjmům prvního typu příští rok paušální úhradu 30 milionů korun, menším tři miliony. Už v příštím roce ale budou nemocnice vykazovat i jednotlivé výkony, od roku 2021 budou jednotlivě i hrazené pojišťovnami. Dalších 1000 korun mohou nemocnice získat za každého pacienta přijatého od zdravotnické záchranné služby. »Tím předejdeme případům, kdy pacienta nechce přijmout žádná nemocnice v jeho okolí,« řekl ministr.

Premiér Andrej Babiš (ANO) při návštěvě plzeňské fakultní nemocnice řekl, že vláda chce ve zdravotnictví soustředit peníze i na investice. »Není to stále o tom, že máme plošně navyšovat platy. Musíme dát doktorům dobré pracovní prostředí,« řekl Babiš. V Plzni už stát dříve přislíbil peníze na chystanou dvoumiliardovou stavbu nového chirurgického pavilonu, přispěl i na právě stavěný nový pavilon psychiatrie. Ze stomilionových nákladů na nový urgentní příjem platil stát 70 procent.

(jad)