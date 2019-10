Loučení s Mistrem Gottem

V pátek 11. října se v pražském Paláci Žofín rozloučily se zesnulou legendou české a evropské populární hudby, národním umělcem Karlem Gottem, desetitisíce lidí. Již od velmi časného rána obdivovatelé Gottova mistrovství ze všech generací přicházeli na místo, kde zpěvák jako interpret často vystupoval. Někteří zde dokonce nocovali.

Dlouhý zástup se ještě před otevřením smutečně vyzdobeného Paláce Žofín vinul až na konec mostu Legií na protilehlém vltavském břehu, a během dne se zkracoval či opět nabýval na své délce. Palác byl otevřen v osm hodin. Smuteční hosté nejprve vystoupali po schodišti, kterému vévodila velká černobílá fotografie zemřelého umělce. Pak přišli pomalým tempem do Velkého sálu Paláce Žofín, kde byla vystavena rakev s ostatky. Měli jen několik okamžiků, aby předali květiny k položení u rakve, zesnulému se poklonili a případně si udělali fotografie na památku. Pak mohli ještě kratší čas v sále setrvat a například se zaposlouchat do některé z Mistrových písní z jeho 60leté umělecké kariéry. Ty totiž zněly po celý den v sále i před palácem, a měly dvojí účinek – některým příchozím odvanuly chmury, jiní však byli o to více rozechvěni. Písně pro tento účel si zesnulý 42násobný zlatý slavík sám vybral.

Vedle rakve, kterou zdobilo velké, z rudých růží vytvořené srdce od manželky Ivany s nápisem »Miluji tě navždy«, stáli členové čestné stráže pražské posádky, byla zde umístěna česká vlajka a poduška se státním vyznamenáním. Medaili za zásluhy o stát v oblasti umění zpěvák obdržel od prezidenta Václava Klause v roce 2009. Až mimo budovu paláce – počasí to umožnilo – se mohli fanoušci Karla Gotta zapsat do pěti kondolenčních knih. Pohyb lidí ve vymezených prostorech po nábřeží, mostě, v parku Slovanského ostrova i paláci byl bezproblémový a plynulý.

Svými písněmi potěšil generace

Mnozí lidé neskrývali dojetí nad odchodem člověka, který je svou hudbou provázel celý život. Jeho písně s laskavými texty, vždy ve vřelé interpretaci, jim byly radostí i oporou v nelehkých životních situacích, a potěšily. »Není podobný zpěvák, s takovým charismatem, skvělým hudebním mistrovstvím, laskavý a pohodový člověk,« řekl například muž stojící ve frontě. Starší dáma přišla poděkovat zpěvákovi za to, že jí jeho písně pomáhaly překonávat osudové těžkosti.

Do pátečního podvečera se s Karlem Gottem podle odhadů organizátorů přišlo rozloučit přes 25 000 lidí. Ti, kteří se do smutečního sálu dostali v poledne, stáli ve frontě kolem dvou hodin. První smuteční návštěvníci, s výjimkou těch, kteří poblíž Žofína strávili noc a dleli na místě již od čtvrtečního odpoledne, přicházeli ještě za tmy. Zpravodajka našeho listu se zařadila do zástupu deset minut před šestou hodinou ranní, a to se konec čekajícího »lidského hada« nacházel jen pár metrů od ohybu mostu Legií a Masarykova nábřeží. Kromě dlouhého stání, prakticky bez pohybu, byl do otevření paláce nepříjemný hlavně ranní chlad umocněný řekou Vltavou. Ti, co přišli kolem šesté ranní, se do sálu dostali asi v půl deváté.

Úctu zesnulému zpěvákovi kromě jeho věrných fanoušků vyjádřili i mnozí kolegové z branže. Mezi nimi byl i zpěvák Josef Bouda z kapely Karel Gott Revival Morava, který věrně interpretuje Gottovy písně. »Víte, teprve po čase poznáme, kdo nás vlastně opustil,« svěřil se naší redakci. »Všechna ta Gottova noblesa, styl, perfekcionalismus, chuť přinést krásno, potěšit, pobavit, to nám bude velmi chybět. Karel Gott svým uměním hladil a těšil celé generace – od dětí po babičky. Kdo tuhle mezeru zaplní? Opravdu nevím…« Karel Gott Revival Morava si velmi váží osobního přání zlatého slavíka, které tandemu Bouda – Radek Verner zaslal před třemi roky: »Dělejte dál radost mými písněmi.«

Do Paláce Žofín dorazil také ministr dopravy Vladimír Kremlík, který se však nepostavil do fronty a předběhl ostatní čekající, což premiér Andrej Babiš označil za nepřijatelné. Kremlík se poté na Twitteru omluvil. Ministr má pozvání i na sobotní zádušní mši v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha, ale podle svých slov se chtěl poklonit Karlu Gottovi po oba dny.

Další pietní místa stále táhnou

Lidé také stále přicházeli před vilu na Bertramce, kde zpěvák zemřel. Další pietní místo Praha otevřela v Kinského zahradě, kam přicházeli od 10 hodin spíše jednotlivci a kam budou ze Žofína převezeny květinové dary. Lidé se s Gottem loučili i na dalších pietních místech po celé zemi. Dnes se ve svatovítské katedrále na Pražském hradě uskuteční zádušní mše pro pozvané hosty, v zemi bude tento den na základě rozhodnutí vlády státním smutkem.

Karel Gott zemřel po těžké nemoci 1. října. Úmrtí populárního českého zpěváka vyvolalo všeobecný mimořádný zármutek a inspirovalo některé jedince k veršům, tak jako téměř 90letou Miladu Kocourkovou ze Svitav, která naší redakci poslala své vyznání: »Písní ‚Pojď, ukážu ti cestu rájem‘, tam vstoupili jsme spolu s ním. Teď prochází se nebeským hájem, písně jsou nesmrtelným poselstvím. – Zlatý slavíku, díky za všechny dary, i v dalších pokoleních budou znít. Jsou navždy zapsány do síně slávy, za toto vzácné dědictví vřelý dík.«

Na veřejné rozloučení na Žofíně se akreditovalo na 350 novinářů. O pietě podrobně informují média v Německu, na Slovensku, v Rakousku a dalších zemích.

(mh)

FOTO – Haló noviny/Roman BLAŠKO

