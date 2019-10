Kompromis je na světě

Předsedové ANO a KSČM Andrej Babiš a Vojtěch Filip, spolu se zdravotnickými experty obou stran, nalezli průlomový kompromis na změnách v úhradové vyhlášce. Zdravotnictví tak získá více než 10 miliard navíc a KSČM s nejvyšší pravděpodobností podpoří státní rozpočet na příští rok v prvním čtení.

»Celkový objem prostředků ve zdravotnictví se zvýší o 10,8 miliardy, což považuji za dobrý kompromis. A já tudíž doporučím výkonnému výboru naší strany, aby dal souhlas k podpoře státního rozpočtu v prvním čtení. Kdybychom tak neučinili, ohrozili bychom i dosaženou dohodu, a tím pádem i české zdravotnictví. Jsem přesvědčen, že naše jednání bylo úspěšné,« řekl po jednání předseda ÚV KSČM Filip.

»Úhradovou vyhlášku upravíme příští týden, nejpozději do pátku,« doplnil ho předseda vlády a hnutí ANO Babiš s tím, že nyní pevně věří, že komunisté rozpočet podpoří. Sám předtím jakékoli změny v úhradové vyhlášce striktně odmítal. Nakonec ustoupil.

Filip pak dodal, že dá na ústředním výkonném výboru o rozpočtu hlasovat per rollam. »Mám příslib od členů výkonného výboru, že většina to podpoří. Mám v tomto ohledu ve výkonný výbor stoprocentní důvěru,« uvedl Filip.

Dohoda hovoří o tom, že skrz úhradovou vyhlášku půjde dalších 4,9 miliardy korun navíc. Z rezerv pojišťoven pak do systému nateče dalších šest miliard, takže v rozpočtu přibude zhruba 10,8 miliardy korun.

Komunisté jsou také spokojeni s tím, že se jim podařilo vybojovat 900 milionů korun navíc pro domácí péči, z toho 300 000 půjde do platů. »Shodli jsme se na 300 milionech, které jdou přímo do mezd u domácí péče, za to panu premiérovi děkuji,« řekl Filip, podle nějž je situace v domácí péči kritická, a proto byli komunisté v této věci neústupní.

Krom základních otázek se řešil i problém některých krajských nemocnic, především v Rumburku a Litoměřicích, které jsou ve velkých finančních problémech. I zde byl nalezen kompromis. »Nemocnice Rumburk a Litoměřice by měly být začleněny pod krajskou zdravotní,« popsal dohodu Babiš.

Naopak v otázce letecké záchranné služby porozumění obě strany nenalezly. »Záchranka, to je na delší běh. Budu usilovat o to, abychom to učinili předmětem jednání i v dalších letech,« vysvětlil Filip.

Jednání se zúčastnila i stínová ministryně KSČM Soňa Marková. Haló novinám prozradila i detaily z jednání. »Původní požadavek krizového štábu zdravotnictví byl 13 miliard navíc pro nemocnice a jedna miliarda na domácí péči. V době, kdy jsme jednání začali vést, se požadavek snížil. My šli na jednání s požadavkem sedm miliard pro nemocnice a miliarda pro domácí péči. Po velmi těžkém vyjednávání jsme dospěli k necelé miliardě pro domácí péči a 4,7 miliardy pro nemocnice,« popsala stínová ministryně.

»Důležité vítězství je v tom, že jsme prosadili, aby se dodatečné prostředky do zdravotnictví dostaly přes úhradovou vyhlášku, nikoli třeba rozhodnutím ministra. Díky tomu se platby rozdělí rovnoměrně mezi jednotlivá zdravotnická zařízení,« vysvětlila Marková.

Podle Markové je dosažený kompromis dobrý, byť nebyl pro komunisty lehký. Při jeho dojednávání mysleli hlavně na regionální nemocnice. »Ty trpí velkým nedostatkem pracovníků, zejména zdravotních sester. Pacienti velmi dlouho čekají na plánované operace a potřebná vyšetření. Zdravotní péče se zejména mimo Prahu vzdaluje od pacientů. S tímto vědomím jsme ten kompromis uzavírali. Rozpočtové provizorium by neprospělo nikomu,« uvedla Marková.

Podle ní na jednání komunisté otevřeli i svůj tradiční požadavek na snížení počtu zdravotních pojišťoven

(ste)

FOTO – repro Česká televize