Hrozí, že členové IS uprchnou

Kurdské úřady na severu Sýrie kvůli tureckým útokům připravují evakuaci tábora se 7000 uprchlíky. Jednají také o evakuaci dalšího tábora, v němž je 13 000 lidí a mezi nimi rodiny členů teroristické organizace Islámský stát (IS). Ruský prezident Vladimir Putin řekl, že členům IS se může podařit z táborů v Sýrii uprchnout.

Kurdové, kteří se na porážce IS podíleli, střeží 11 000 zajatých bojovníků IS a desítky tisíc jejich příbuzných. Kvůli útokům turecké armády ale mají problém ostrahu táborů a věznic zajistit. O osud vězněných členů IS se zajímá také NATO a mnoho politiků. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan prohlásil, že ti zajatci, kteří mají být vězněni, v žaláři zůstanou. Putin ale včera, uvedla Interfax, vyjádřil pochybnost, zda Turecko dokáže situaci udržet pod kontrolou. Podle něj hrozí, že členové IS z věznic uprchnou.

Kurdské úřady, které spravují syrský sever, včera oznámily, že připravují evakuaci tábora ve městě Mabrúka. To leží asi 12 kilometrů od turecké hranice. Sedm tisíc lidí, kteří uprchli před minulými boji v Sýrii, bude převezeno do tábora ve městě Aríša, které leží jižněji. Důvodem je, že zařízení v Mabrúce zasáhly turecké střely. V podobné situaci je i tábor se 13 000 lidmi ve městě Ajn Ísá. V zařízení je také 785 příbuzných bojovníků IS. »Vyjednává se s příslušnými organizacemi o náhradním umístění pro tento tábor,« sdělily kurdské úřady.

Organizace Lékaři bez hranic (MSF) včera oznámila, že v Tall Abjadu musela být zavřena nemocnice, jejíž personál kvůli tureckému bombardování uprchl. MSF se podílela na správě nemocnice. Tall Abjad je od středy terčem tureckého bombardování stejně jako město Rás al-Ajn. Z obou měst a okolí uprchlo přes 70 000 lidí. Turecko tvrdí, že útočí na kurdské oddíly YPG, které označuje za teroristy. Boje už mají ale i civilní oběti, podle AP sedm na syrské a šest na turecké straně. Turecká armáda přišla o jednoho vojáka. Turecké ministerstvo obrany uvádí, že od středy armáda zabila 277 protivníků, ale Syrské demokratické síly, k nimž patří YPG, včera ohlásily ztrátu 22 svých lidí.

Rada bezpečnosti OSN se na čtvrtečním zasedání neshodla na společném prohlášení k tureckému útoku na severu Sýrie. Evropští členové RB OSN, kteří zasedání svolali, žádali, aby Ankara akci zastavila. Stálí členové RB OSN Británie a Francie a také Německo s Belgií a Polskem, které nyní jako volení členové v radě zasedají, Turecko vyzvali, aby jednostrannou vojenskou operaci ukončilo. Varovali, že obnovení bojů povede k dalšímu podkopání stability regionu a k ohrožení životů civilistů. Společné prohlášení vetovaly Rusko s USA. Ruský velvyslanec při OSN Vasilij Něbenzja řekl, že jakékoli prohlášení RB OSN k Sýrii se musí věnovat problematice regionu hlouběji včetně otázky přítomnosti cizích vojenských sil v zemi. Jeho americká kolegyně Kelly Craftová tvrdila, že USA nepodpořily Turecko v jeho rozhodnutí vstoupit vojensky do Sýrie. Dodala, že pokud Turecko neochrání civilisty a umožní členům IS utéct, bude Ankara čelit důsledkům.

