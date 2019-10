FOTO - Pixabay

Blíží se konec televizního vysílání DVB-T

Vrchol druhé vlny digitalizace televizního vysílání se nezadržitelně blíží. Vypínání vysílačů šířících pozemní signál ve stávajícím formátu DVB-T odstartuje v Praze už 27. listopadu 2019 vypnutím vysílání České televize.

Hlavní vlna vypínání vysílačů DVB-T bude probíhat od ledna do června 2020. Pro velkou část obyvatel ČR to představuje změnu a náklady spojené s technickým řešením.

Je to teprve necelých osm let od chvíle, kdy nadobro skončilo analogové televizní vysílání, a už se schyluje k další nevratné změně. Takzvaná druhá vlna digitalizace, tedy přechod na nový standard DVB-T2, přitom již nějakou dobu probíhá. Domácnosti tak v současnosti mohou přijímat signál nejen ve stávajícím formátu DVB-T, ale díky přechodovým sítím i v novějším DVB-T2. To se však zanedlouho začne měnit.

Změna se dotýká všech, kdo pro příjem televizního vysílání využívají klasickou anténu, tedy zhruba poloviny českých diváků. Ostatní, kteří sledují televizi přes satelit (DVB-S), kabel (DVB-C) či internet (IPTV), přechod nijak řešit nemusí. Jednou z možností, jak se s koncem vysílání v DVB-T vypořádat, je kromě pořízení nového televizoru či set-top boxu právě přechod na satelit, kabel či internetovou televizi. Byť je sporné, zda jde z dlouhodobého hlediska o tu nejlevnější variantu. Na rozdíl od příjmu přes anténu jsou totiž ostatní způsoby zpoplatněné.

Po vypnutí vysílání v DVB-T bude možné sledovat televizi přes anténu pouze na přístrojích s tunerem DVB-T2 podporujícím kodek HEVC/H.265. Pro řadu diváků se starším televizorem to znamená nutnost pořízení nového modelu nebo alespoň vhodného set-top boxu. »Jestliže váš stávající televizor ani set-top box nový formát nepodporují a i nadále chcete vysílání přijímat zdarma přes anténu, je tou nejlevnější variantou nový set-top box. Můžete samozřejmě investovat větší obnos a pořídit si nový televizor, ideální je řídit se při výběru výsledky nezávislých testů,« upozornila šéfredaktorka spotřebitelského časopisu dTest Hana Hoffmannová.

Televizory a set-top boxy kompatibilní s formátem DVB-T2 HEVC/H.265 se na trhu objevují již několik let. »Pokud je stáří vašeho přístroje zhruba do dvou či tří let, je pravděpodobné, že s příjmem nového formátu nebudete mít problém. Ovšem zejména starší zařízení s tunerem DVB-T2 mohou být kompatibilní pouze se standardem H.264, který se u nás používat nebude. Samotný fakt, že má přístroj tuner DVB-T2, tedy nutně neznamená, že máte vyhráno,« říká Hoffmannová a dodává: »Pokud si nejste jistí, že vaše zařízení je pro nový způsob vysílání vhodné, najděte si jeho technické specifikace na webových stránkách výrobce či v manuálu a ověřte, jestli je v nich podpora DVB-T2 HEVC/H.265 uvedena. Použít můžete také seznam přístrojů ověřených pro příjem DVB-T2 Českými Radiokomunikacemi na www.DVBT2overeno.cz.«

Při nákupu pak tyto ověřené přístroje poznáte podle kulaté zlaté nálepky s nápisem »CRA DVB-T2 ověřeno«. Ověření dává jistotu bezproblémového příjmu.

Vysokorychlostní internet potřebuje větší prostor

Otázky Haló novin pro poslance Jiřího Valentu (KSČM)

Potřebujeme vůbec z technických důvodů přechod na DVB-T2?

Domnívám se, že přechod na nástupnický standard DVB-T2 dosavadního digitálního pozemního televizního vysílání je pro české občany jistým přínosem, i když pro každou sociální skupinu asi přínosem rozdílného významu. Náročnějším divákům může nabídnout reálný zážitek ve vysokém rozlišení obrazu a také širokou paletu doprovodných služeb. Těmi je míněno například prostorový zvuk, elektronický průvodce v programech či výběr jazyka. Dalším důvodem přechodu, a to jistě neméně podstatným, bylo uvolnění pásma 700 MHZ pro telefonní operátory. Ti by měli tento nově vzniklý prostor zaplnit vysokorychlostním internetem, který je v dnešní době velice technologicky potřebný a v podstatě bez přenosu obrovského množství dat se již žádné sofistikovanější odvětví lidské činnosti v dnešní době neobejde.

Na druhé straně Evropský parlament v březnu 2017 rozhodl svým usnesením pouze o uvolnění zmíněného pásma a o doporučení členským zemím využívat pro televizní vysílání modernějších technologií a nikoliv o povinném přechodu na standard DVB-T2. A právě zde je možno spatřovat sílu lobbistických zájmů v ČR.

Lidé platí de facto televizní daň České televizi, nyní budou muset v relativně krátké době znovu investovat do nových televizorů nebo set-top boxů. Není za tím lobbing výrobců těchto zařízení?

Reálně možné to je, jak jsem již naznačil v předchozí odpovědi. Náklady na výměnu set-top boxů byly na počátku celého procesu přechodu vyčísleny na pět miliard korun a to jistě není zanedbatelná částka do kapes některých větších hráčů na trhu elektronických komunikací. Myslím si, že v tomto ohledu následovala druhá digitalizační vlna podezřele a zcela nesmyslně brzy po vlně první.

Koncesionářské poplatky České televizi jsou trochu o něčem jiném, neboť zohledňují potřebu financování veřejnoprávního média, dle příslušného zákona ze začátku devadesátých let. Bez těchto poplatků by bylo nutno ČT buď zprivatizovat, nebo napojit přímo na státní rozpočet, přičemž v obou těchto případech by ztratila na své nezávislosti. I když si o její současné »nezávislosti a objektivitě« můžeme myslet cokoliv!

Opuštění »televizního« pásma 700 MHz je uvolní mobilním operátorům, jejichž služby už nyní patří v EU k nejdražším. Co to přinese občanům?

Již jen aukce pásem 700 MHz a 8,5 GHz měla přinést do státního rozpočtu zhruba osm miliard korun. Vydražitelé mají potom pronajaty frekvence na patnáct let a současně musí do dvou let zahájit provoz. Uvolnění pásma 700 MHz je nezbytné z důvodu již zmíněného obrovského nárůstu datového provozu zejména na tzv. chytrých telefonech. Mobilní datový provoz dokonce překonal svým objemem i provoz hlasových služeb. Uvolnění pásma je potom již jen jedním z mála možných kroků vedoucích k rozšíření nabídky informačních a komunikačních služeb. Umožní i vstup dalšího mobilního operátora. Zvýší se tím konkurence, a tím pádem by mělo teoreticky dojít i ke snížení cen pro koncové zákazníky. Úmyslně jsem použil slovo teoreticky, protože riziko oligopolu, tedy tajných cenových domluv mezi největšími operátory, je v ČR dlouhodobě »na pořadu dne«.

Jiří NUSSBERGER

