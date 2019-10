Pan Opatrný i Dolores Ibbárruri

Závěrečnou zprávu sněmovní vyšetřovací komise, která se zabývá někdejší privatizací těžební společnosti OKD, podepsalo všech osm členů komise. Bývalý člen této komise, nový ministr kultury Lubomír Zaorálek, by - pokud by zůstal členem komise a nestal se členem vlády - svůj podpis pod zprávu připojit nemohl. Trestní oznámení, v něž vyústilo téměř dvouleté jednání komise, totiž tento sociálnědemokratický politik pokládá za nepodložená. »Že v ní (komisi) dnes nejsem, tomu jsem jenom rád. Mně připadá, že to, s čím přišla, těch čtrnáct trestních oznámení, prostě zdaleka nemá podložené žádnými důkazy, žádnou evidencí,« řekl Zaorálek tento týden České televizi.

Tak tomu se říká kolegiální postoj.

Člen komise Josef Hájek (ANO), někdejší horník, historii tohoto privatizačního případu okomentoval jadrně: »Našim daňovým poplatníkům byly ukradeny desítky miliard korun, horníkům, mým kolegům, ukradeno 44 000 bytů.«

Zaorálek, politik Moravskoslezského kraje, který také moc dobře zná důsledky pro stát nevýhodné privatizace těžební společnosti OKD a »čachrování« s hornickými byty, což dodnes způsobuje trauma jejich obyvatelům, veřejně zpochybní závěry, ke kterým došli jeho někdejší kolegové-komisaři. Sám na jednáních komise ještě donedávna sedával, že. Co na to říci? Inu, Zaorálek...

Lubomír Zaorálek je zkušeným politikem, který se umí orientovat v mnoha agendách, a především umí dobře mluvit. Když ho ovládnou emoce a má početný dav posluchačů, položí se do svých vystoupení, gestikuluje rukama a burácí skoro jako Dolores Ibárruri. Rád se poslouchá a dokáže se vlastními myšlenkami rozvášnit k ještě plamennějšímu projevu. Takto jsme ho mnohokrát zažili na různých sjezdech, v parlamentu, na mítincích.

Když se však v pořadu Interview ČT měl jasně vyjádřit ke (zlo)činům, kterých se dopustili lidé stále stojící ve vedení Kosova, na které takto poukázal nejen švýcarský diplomat a právník Dick Marty či někdejší hlavní žalobkyně mezinárodního trestního tribunálu Carla del Ponteová, tak kličkoval ve stylu »Kosovo je poměrně složitý útvar« a na otázky moderátora odpovídal nejednoznačně. Otázka: »Jsou v čele Kosova váleční zločinci?« - Odpověď: »Politická reprezentace (Kosova) už prošla určitými proměnami... Kdo je a není válečný zločinec, rozhodují soudy, o tom bychom neměli rozhodovat my,« děl Zaorálek. I na následující naléhání moderátora, zdali platí to, co sám řekl v roce 2008, totiž »vadí mi kosovské elity, které mají kontakt na organizovaný zločin«, po okamžiku váhání odvětil: »Ti lidé, které jsem tehdy měl na mysli, už tam dnes nejsou...«

Máme co do činění s dvojím politikem Lubomírem Zaorálkem. Jeden s důrazem v hlase hřímá – tak jako hřímal, když například před pěti lety vyjadřoval rezolutní stanovisko ke střelbě na kyjevském Majdanu. A pak je tu Zaorálek »v mlhách«, nic konkrétního nesdělující. Pan Opatrný.

Je otázkou, jestli tahle dvojí tvář vyhovuje jeho voličům.

Monika HOŘENÍ