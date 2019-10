I šnek se plíží rychleji

Dobrých zpráv je jako šafránu. Patří k nim i nedávné sdělení, že Češi začali mohutně dohánět německé výdělky.

Při »lámání chleba« pro získání občanů k návratu kapitalismu od Šumavy k Tatrám padlo populistických slibů habaděj. Ujištění, že platově doženeme vyspělý Západ během dvou až tří desetiletí bylo jedním z nich.

Podle analýzy společnosti Purple Trading se průměrná mzda v Česku za posledních 18 let meziročně zvyšuje o 4,67 procenta, při přepočtu na eura by to bylo o 6,62 procenta, zatímco v Německu průměrný růst průměrné mzdy činí jen 2,08 procenta.

Škoda, že studie nešla hlouběji. Kouzlo radosti by bylo v nenávratnu. Na průměrnou hrubou mzdu v Česku, která překonala hranici 34 tisíc korun, nedosáhnou dvě třetiny zaměstnanců! Na průměrnou mzdu, jež je stále třetinovou v porovnání se sousedním Německem a Rakouskem! Se státy, ve kterých průměrné výdělky »pokořily« v přepočtu magickou hranici sto tisíc korun! Bez příkras jsme tak v otázce průměrných platů opět na začátku politického převratu v zemi. U třetinových platů v porovnání s »vyspělými« západními sousedními státy!

Navíc se sociálním břemenem státu, jehož řešení je v nedohlednu a které ani politická elitní reprezentace nechce (možná neumí) řešit. Jsou jimi exekuce 821 tisíc lidí, z nichž téměř půl milionu občanů má tři a více exekucí.

Pro vzkvétající kapitalismus je více než 800 tisíc lidí v exekuci v zemičce čítající deset milionů obyvatel skutečně »slušné číslo«. K těmto lidem je třeba připočítat další statisíce postižených členů rodin!

Můžeme ale očekávat skutečné srovnávání platů při současné gigantické výši státního dluhu, který, pokud »nesmaže« kouzelný džin, zůstane smutným dědictvím a především zátěží pro nové generace? Pro generace, které již své první výdělky budou muset rozdělovat na více hromádek než generace předešlé? K jedné z nich bude patřit zřejmě i odklad financí k zabezpečení slušného života v penzi (navíc v pokročilém věku). Poslední sociální vymoženosti z dob socialistického státu v podobě státních, relativně slušných penzí má totiž stále více na kahánku.

Utěšujme se tedy i nadále zprávami o přibližování našich platů se západními sousedy. Co na tom, že i šnek se plíží rychleji!

Miroslav KAVIJ, předseda Plzeňského KV KSČM