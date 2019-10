Přes Piráty cesta nevede

Ivan Bartoš se nám v jednom nedávném rozhovoru svěřil, že Andrej Babiš není důvěryhodná osoba. A nejen to, řekl také, že jeho Piráti podpoří žalobu na prezidenta Zemana. A také, jak víme, podpořili, i když věděli, že takové gesto nemá žádný smysl, protože přes Sněmovnu podobná žaloba nemůže projít a je stejně postavená na vodě a nenávisti.

Z jeho úst a z úst dalších Pirátů jsme se dozvěděli, že oba jmenovaní nám údajně dělají ostudu ve světě. Nejsem stoupenec ANO, a tedy ani Babiše, volil jsem sice Zemana, ale mám k němu nemálo připomínek, jenže na rozdíl od těch, co tu byli před nimi, oba zaslouží za mnohé ze svých kroků poděkování, což se o Pirátech říci nedá. Připomínám v této souvislosti výlet pana Hřiba a pana Michálka i s manželkami na Tchaj-wan, a to za tamní peníze. A tedy i za slib. Jaký, zatím nevíme, ale že by kvůli pouhému přátelství s panem Hřibem dal někdo tolik peněz na tak dalekou cestu a právě těm dvěma mně nepřipadá právě věrohodné vysvětlení. To vrhá poněkud jiné světlo do záměru zrušit dohodu o spolupráci s Pekinem, když o »nejednotné« Číně se čínská strana odmítla s Hřibem bavit. Předpokládám, že v Tchaj-peji přijal nějaký závazek a že ho musí plnit, a ten souvisí se zrušením dohody hlavních měst. Co za to, se možná jednou dovíme, a že to nebylo kvůli krásným očím jeho ženy či světovosti primátora Hřiba, je zřejmě nesmysl. Nic totiž v současné době není zadarmo. Mimochodem velmi konzervativní »atletická federace« na posledním mistrovství světa přijala pro tchajwanskou delegaci název »čínská provincie Tchaj-peji«. A že by někdo protestoval? Nevšiml jsem si.

Výsledkem činnosti pana Hřiba a Pirátů je přerušení styků, pokud jde o kulturu, Prahy a Pekinu. Prý málo se také mluvilo o »nedodržování lidských práv« v Číně. Snad proto na pražské radnici visela vlajka Tibetu, další z provincií veliké Číny. Vztahy mezi Čínou a Českou republikou dostaly tak vážnou trhlinu.

Mimochodem poté, co přestane platit kulturní dohoda hlavních měst, tedy Pekinu a Prahy, projevila zájem o spolupráci rakouská Vídeň. A Praha se zase stane provinčním městem, kam stejně nemá smysl zřejmě zajíždět. To, co jsme vybojovali po roce 1918 a platilo to i za socialismu, začíná být rozbito na padrť.

Pokud jde o projednávání »kauzy Babiš« v Bruselu, vyvolali ho Piráti. I členy komise, která měla šetřit »jeho pochybení« prý navrhli. Atd.

Kdo tedy rozsévá zlobu a znevažuje svou vlastní zemi? Andrej Babiš to není. Kdo tedy? Je tragédií, že u mladých voličů zvítězilo »internetové myšlení«. Věřím však, že dřív nebo později, až budou mít voliči Pirátů skutečné životní starosti a podružným se stane surfování po internetu, si připomenou, že přes Piráty, kteří se podobají stále více skutečným pirátům, cesta nevede.

Jaroslav KOJZAR