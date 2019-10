Co se děje za rohem

Můj dům, můj hrad a ostatní mě nezajímá. I takto mnozí uvažují. Život však není pouze vakuum našeho bytí. Život je vše kolem nás. Lhostejnost a nevšímavost může být někdy ubližující. Snažme se tedy co nejvíce dívat kolem sebe a vnímat potřeby lidí kolem nás. Mnohdy stačí málo a zdánlivě neřešitelný problém lze odstranit. Odborníci varují i před vzrůstajícím domácím násilím. Nejhorší je to, že lidé se bojí požádat o pomoc. Stoupá i počet týraných seniorů.

Proto je nutné nebýt lhostejný. Pomoc je už to, že na případné podezření upozorníme. Množí se i případy vzájemného napadání. V poslední době agresivita při řešení sporů stoupá. Každý z nás by měl přemýšlet, nežli vezme spravedlnost do »svých rukou«. Máme často sklony přeceňovat malé problémy, a to je chyba. Člověk je tvor myslící a neměl by se nechat unést hněvem.

V naší zemi je mnoho věcí k řešení, ať už se jedná o problémy zdravotnictví, dopravy nebo školství. Věnujme jim svou energii, ale nezapomínejme ani na lidi kolem nás, právě oni mohou potřebovat naši pomoc.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny