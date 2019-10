Skvělé vítězství fotbalistů nad kolébkou kopané

Angličané na kolenou

Čeští fotbalisté v šestém z osmi utkání evropské kvalifikace po jednom z nejlepších výkonů za poslední roky překvapivě porazili po obratu Anglii 2:1 a udělali velký krok k postupu na šampionát. Čtvrtý tým loňského mistrovství světa poslal v Edenu v páté minutě do vedení Harry Kane z penalty, ale za čtyři minuty srovnal Jakub Brabec a v 85. minutě při premiéře v reprezentačním áčku rozhodl střídající Zdeněk Ondrášek.

Český celek v Praze oplatil Anglii březnový historický debakl 0:5 z Wembley a připravil jí první bodovou ztrátu ve skupině. Albion v kvalifikacích prohrál poprvé od roku 2009 a po dlouhých 43 zápasech.

Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého bodově dotáhli soupeře v čele tabulky a před třetím Kosovem, které má k dobru pondělní zápas s Černou Horou, mají čtyřbodový náskok. Na šampionát postoupí první dva celky ze skupiny, o další čtyři místa se utká 16 týmů podle umístění v Lize národů.

V dalším zápase kvalifikace český celek 14. listopadu v Plzni přivítá Kosovo a skupinu zakončí o tři dny později v Bulharsku. V pondělí reprezentanti v Praze změří síly v přípravě se Severním Irskem.

Fotbalová asociace se před zápasem rozloučila se čtyřmi bývalými reprezentanty brankářem Čechem a hráči Plašilem, Lafatou a Kolářem, kteří nedávno ukončili kariéru. Všichni dostali pamětní obraz.

Český celek favorita překvapil a od úvodních minut byl aktivní. Skóre ale brzy otevřeli Angličané. Masopust ve vápně fauloval Sterlinga a Kane z penalty v páté minutě překonal Vaclíka. Kapitán Albionu se prosadil z pokutového kopu i v březnovém duelu ve Wembley.

Domácí inkasovaný gól nesrazil a za čtyři minuty bylo srovnáno. Coufalovu střelu ze strany ještě brankář Pickford vytáhl na roh, po něm ale Čelůstka prodloužil Janktův centr a Brabec zblízka dotlačil míč do sítě. Plzeňský stoper se v reprezentačním áčku trefil poprvé.

Češi ožili a ve zbytku první půle byli lepší. V 16. minutě po dalším rohu na zadní tyči v těžké pozici Schick nedokázal usměrnit balon do branky a chvíli před pauzou Masopustovi v dobré pozici nesedla střela.

Angličané po pauze přidali a v 57. minutě Vaclík vypíchl Sterlingovi míč při pokusu o kličku. O dvě minuty později na druhé straně vytáhl Masopustův pokus pod břevno Pickford na roh.

V 62. minutě si Sancho zaběhl za českou obranu, ale nezpracoval míč. O tři minuty později Šilhavý stáhl ze hry útočníka Schicka a poslal na trávník Ondráška, který nastoupil k reprezentační premiéře.

Domácí i v druhé půli hrozili a Královo zakončení v 78. minutě Pickford s problémy vyrazil na roh. Tři minuty nato si zaběhl za obranu Kane a český celek zachránil Vaclík.

Reprezentanti ale nerezignovali na útok a v 85. minutě svůj výkon korunovali vítězným gólem. Masopust našel ve vápně Ondráška a ten ozdobil svou premiéru rozhodující brankou. Český nebo československý výběr porazil Anglii poprvé od roku 1975.

Jaroslav Šilhavý (trenér ČR): »Ještě tomu nemůžu věřit, s tak silným mužstvem jsme dokázali zvítězit. Myslím, že za ten týmový výkon i výkon jednotlivců jsme si to zasloužili. Troufnu si říct, že to nebylo nějakým zanďourem, byli jsme aktivní. Napadali jsme Anglii a možná je trošku zaskočili. Možná to po tom zápase ve Wembley nečekali. Ani po tom rychlém gólu, který jsme dostali z penalty, jsme se nepoložili. Dokázali jsme rychle vyrovnat a v prvním poločase jsme měli víc ze hry. Druhý poločas jsme se dostali pod tlak, ale zvládli jsme to takovým nadšením, touhou. Bylo vidět, že naši kluci se o to chtějí poprat, jdou si za tím, chtějí vyhrát. Jsem rád, že se to Zdeňkovi takhle povedlo. Přišel, dal gól, velký debut. Trošku znám jeho naturel, protože jsem ho měl v Budějovicích. Věřím, že bude pokračovat takhle dál. Samozřejmě jsme Euru blíž, to vítězství je nečekané. Ale pořád je tady ten zápas s Kosovem, ten musíme zvládnout.«

Gareth Southgate (trenér Anglie): »Samozřejmě jsme něco takového nechtěli zažít. Ztráceli jsme balony, neměli jsme míč tak, jak jsme chtěli. První poločas jsme si nevytvořili dost šancí. Ve druhém poločase sice ano, ale žádnou se nám nepovedlo proměnit. Musím uznat, že Češi hráli opravdu naprosto skvěle. Beru za ten výkon zodpovědnost na sebe. Nepodcenili jsme soupeře. Věděli jsme, že Češi budou velmi motivovaní. Nečekali jsme, že náš výkon bude tak slabý. Ale i naši hráči jsou lidé a dnes to byl jeden z večerů, kdy se to ukázalo.«

Zdeněk Ondrášek (útočník ČR): »Je to neuvěřitelné, ještě mně to všechno nedošlo. Asi poprvé jsem viděl tátu, že má slzy v očích. Všichni jsou strašně šťastní, hrozně důležitá výhra. Jsem hrozně rád, že jsem dostal šanci a že jsem ji využil. Šel jsem tam s tím napadat, podržet balon a to nejdůležitější, co mi říkali kluci na střídačce, dát gól. Byla to těžká práce celého týmu od začátku. Nezačali jsme nejlíp, ale kluci to strašně odmakali, odbojovali. Maso (Masopust) to krásně zatáhl, našel mě a já se jen snažil trefit bránu.«

Vladimír Coufal (obránce ČR): »Myslím, že to byl skvělý zápas. Hned na začátku jsme dostali gól z penalty, ale nezlomilo nás to. Naopak nás to nakoplo. Rychle jsme vyrovnali a první půlku jsme zvládli velmi dobře. Druhý poločas nás Angličané zatlačili, ale zvládli jsme to vítězně. Myslím, že i zasloužené vítězství.«

Utkání skupiny A kvalifikace fotbalového mistrovství Evropy 2020 v Praze:

Česko - Anglie 2:1 (1:1)

Branky: 9. Brabec, 85. Ondrášek - 5. Kane z pen. Rozhodčí: Skomina - Praprotnik, Vukan (všichni Slovin.). ŽK: Jankto - Rose, Sterling, J. Henderson. Diváci: 18.651.

Sestavy:

Česko: Vaclík - Coufal, Čelůstka, Brabec, Bořil - Masopust (90. Zmrhal), Souček, Darida, Král, Jankto (82. Kopic) - Schick (65. Ondrášek). Trenér: Šilhavý.

Anglie: Pickford - Trippier, Keane, Maguire, Rose - J. Henderson, Rice (88. Abraham), Mount (72. Barkley) - Sancho (73. Rashford), Kane, Sterling. Trenér: Southgate.

(red)