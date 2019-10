S Gottem se přišla na Hrad rozloučit i politická reprezentace

Na zádušní mši za zesnulého zpěváka Karla Gotta do katedrály svatého Víta dnes dorazily mezi dalšími pozvanými hosty i politické špičky. Smutečního obřadu se účastní prezident Miloš Zeman, premiér Andrej Babiš (ANO), členové jeho vlády, předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS), šéf Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO) a další politici včetně například slovenského premiéra Petera Pellegriniho. Do katedrály přišli i Gottovi blízcí a kamarádi, spolupracovníci, kolegové ze showbyznysu, sportovci i další osobnosti veřejného života.

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) novinářům řekl, že "s Karlem Gottem se nám žilo dobře". Za svou oblíbenou píseň legendárního zpěváka populární hudby označil skladbu "Buď sbohem brácho z dětských let".

Do katedrály přišli také bývalé první dámy Dagmar Havlová a Livia Klausová. Mezi smutečními hosty jsou také slavní sportovci - fotbalista Antonín Panenka nebo hokejista Jaromír Jágr. Dorazili rovněž zpěvačka Olga Lounová, která s Gottem nazpívala duet, a Marek Ztracený, jenž složil titulní píseň Gottovy poslední desky. Dorazili i třeba zpěváci Hana Zagorová, Janek Ledecký a Vojtěch Dyk, herci Jiří Bartoška a Boleslav Polívka, moderátoři Leoš Mareš a Libor Bouček či producent Janis Sidovský.

Zeman byl pozván společně s manželkou Ivanou a dcerou Kateřinou. Po Gottově smrti uvedl, že pokud o to bude požádán, během mše pronese i projev. Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček dnes na dotaz ČTK uvedl, že Zeman při mši s proslovem nevystoupí. Příští rok hodlá prezident udělit Gottovi in memoriam Řád bílého lva 1. třídy, což je nejvyšší český řád.

Na hradní nádvoří u katedrály i na Hradčanské náměstí, kde jsou velkoplošné obrazovky, dorazily stovky lidí. Na dnešek vyhlásila vláda státní smutek.

Ze zádušní mše odcházeli hosté smutní a dojatí

"Bylo to krásné rozloučení, myslím, že Karel Gott, na kterého mám spoustu vzpomínek, zůstane v našich srdcích," řekla herečka Zlata Adamovská. Podle jejího manžela Petra Štěpánka odešla neuvěřitelná legenda. "Republika se najednou zastavila a lidé jsou k sobě milejší. A tak by to mělo být," uvedl.

Pražský arcibiskup Dominik Duka, který mši sloužil, před novináři přiznal, že s věkem roste jeho tréma. "Nejsou to běžné liturgické úkony a musíte vážit každé slovo, protože účelem pohřbu není vyřizovat si účty, ale utišit ty, kteří jsou smutní. A některým říct, aby se zamysleli, že slušnost patří k lidské povaze," řekl.

Organizátor ankety Zlatý slavík a později Český slavík Jaroslav Těšínský uvedl, že Gott by si přál, aby anketa pokračovala. Anketa se neuskutečnila pro údajnou zneužitelnost otevřeného systému hlasování. "Říkal mi (Gott), že doufá, že se podaří obnovit tradici Českého slavíka," řekl Těšínský.

Operní pěvkyně Eva Urbanová ještě před mší novinářům řekla, že je ráda, že Gotta poznala. "Byl to velký profesionál a fascinoval mě svou neskutečnou pokorou," poznamenala.

Zádušní mše byla určená jen pro pozvané hosty. Veřejnost se mohla se zpěvákem rozloučit zejména v pátek v pražském paláci Žofín. Na dnešek vyhlásila vláda státní smutek.

Vondráček navrhne poslancům uctít památku Gotta potleskem

Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) navrhne poslancům, aby uctili památku zemřelého zpěváka Karla Gotta minutou potlesku. Vondráček to dnes uvedl na svém twitteru. Stát by se tak mělo na nejbližší poslanecké schůzi, která začne příští týden v úterý.

Vondráček se zúčastnil dnešní mše, která se konala ve svatovítské katedrále. Předseda Sněmovny uvedl, že mu je nesmírnou ctí poklonit se památce výjimečného umělce a výjimečného člověka. "Děkuji paní Ivaně Gottové za pozvání, jehož si obzvlášť cením. Nemohl jsem odmítnout, Karla Gotta jsem měl moc rád," uvedl.

Dodal, že ve Sněmovně při nejbližším jednání navrhne "nikoli minutu ticha za Karla Gotta, ale minutu potlesku, který jej doprovázel celým životem".

Podle místopředsedy vlády a předsedy ČSSD Jana Hamáčka byly zádušní mše a rozloučení s Gottem dojemné a důstojné a atmosféra v katedrále byla plná lásky, přátelství a respektu. "Někdy se zdá, že je česká společnost nenapravitelně rozdělená, ale pokud nás spojují písničky a obdiv ke skvělému zpěvákovi, není to s námi tak špatné," napsal na twitteru.

Někdejší ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) označil na twitteru zádušní mši za důstojné poděkování za dar umělcova života.

Specialista na dějiny českých zemí 20. století a církevní dějiny Jaroslav Šebek považuje oficiální rozloučení s Gottem ve svatovítské katedrále za velice důstojné. "Myslím, že se velice dobře doplňovalo se spontánním loučením v pátek na Žofíně," dodal na twitteru.

Gott zemřel 1. října před půlnocí ve věku 80 let. Léčil se s akutní leukemií.

(čtk)