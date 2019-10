Vítězka měla číslo 1. Ale vyhrály všechny sestry…

Je to chvályhodná akce, která propaguje povolání, jež je nesmírně důležité, ale ne vždy správně oceňované. Povolání zdravotní sestřičky. A již pojedenácté dělá radost divákům, účinkujícím i potřebným, protože má charitativní rozměr. Soutěž o nejsympatičtější zdravotní sestřičku, kterou pořádá mistr organizátor David Novotný v Náchodě, ani tentokrát nezklamala. Vítězkou se stala Kateřina Křenková, která měla po celý večer příhodné číslo 1.

»Jsem šťastná, ale je to takový jiný pocit štěstí, protože jsem nikdy nic nevyhrála. Z publika mě podporoval manžel a kamarádky. Než jsem odjížděla do Náchoda, dali mi kolegyně a kolegové na oddělení rady, ať jsem svá a usmívám se. Dodržela jsem to a asi to zabralo,« usmívala se sympatická sestřička z Oddělení invazivní kardiologie a arytmologie z Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Osmatřicetiletá vítězka si zahraje v primáckém seriálu Modrý kód, jehož herečky Bára Fišerová a Renata Prokopová byly v Náchodě rovněž přítomné. »Nejsem zrovna příznivkyní takovýchto seriálů, protože o naší práci nereferují zrovna reálně, ale tuhle výzvu ráda přijmu,« svěřila se po vyhlášení vítězka náchodského klání. A její slova o realitě následně potvrdila i Renata Prokopová. »Sestřičku sice hraji, a když předstírám, že beru krev, tak to jde. Ale kdybych jí měla brát doopravdy, nezvládla bych do nikoho píchnout,« uvedla Prokopová. Ostatně fakt, jak se k odborné práci přistupuje před kamerou, přímo na pódiu podtrhla také zpěvačka Naďa Urbánková, která zazpívala publiku dvě písně a přiznala se, že je bývalou zdravotní sestřičkou. Intravenózní podání léku se podle jejích slov děje ve skutečnosti úplně jinak, než jsme zvyklí z filmů a seriálů…

Nechyběly ani svaly

Do Náchoda se o uplynulém víkendu sjela dvanáctka vybraných zdravotních sestřiček z nemocnic celé republiky a královnou mezi sestrami neměla být nejkrásnější, ale – jak již bylo naznačeno - ta nejsympatičtější žena. Stranou šly také jejich odborné znalosti, protože všechny finalistky jsou ve svém oboru naprosté profesionálky a nelze jim v jejich práci cokoliv vytknout.Soutěžními disciplínami byl rozhovor se známou osobností, promenáda ve zdravotnickém oblečení a ošetřování pacientů, kterými byli vítězové další náchodské úspěšné akce – Muž roku. A tak si nejen finalistky, ale i divačky v sále užily pohled na svalnatá vypracovaná těla. O konečné pořadí rozhodovala porota, v níž zasedli mj. Zuzana Bubílková, Jan Přeučil, Eva Hrušková, Bára Fišerová, Pavel Trávníček, Monika Trávníčková, Lenka Špillarová, Lucy Junk, profesor Pavel Pafko či ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Tradičně mezi porotci nechyběli ani stínová ministryně zdravotnictví za KSČM Soňa Marková a šéfredaktor Haló novin Petr Kojzar. Ten se nám svěřil, že tipnul vítěznou trojici zcela přesně – jen druhé místo zaměnil ve svém hlasovacím lístku za první. Takže: jak to tedy nakonec dopadlo na dalších místech? Za vítěznou Kateřinou Křenkovou skončily na druhém místě pětatřicetiletá Veronika Hryzáková z Fakultní nemocnice Brno a na třetím pak sedmatřicetiletá Natalia Panasenko, vrchní sestra Kliniky EliteMedical s. r. o. No a titulem Batist Sympatie 2019 byla dekorovaná Markéta Kubová, devětatřicetiletá staniční sestra na interním oddělení Nemocnice Prachatice.

Spokojený ředitel

Ředitel soutěže Batist Nej sestřička David Novotný byl s průběhem letošního soutěžního ročníku spokojen. »Pro mě jsou vítězky všechny sestřičky, které tu stály. A pak také všichni zdravotníci, kteří svoje povolání dělají s náležitou péčí a láskou. Jsem rád, že mohu spojit soutěž Batist Nej sestřička s mou soutěží Muž roku. Krásní a urostlí chlapi byli na podiu důstojným doplňkem křehkých sestřiček,« uvedl Novotný na závěr večera, který moderovali Karel Voříšek a Sandra Pospíšilová Parmová. Právě Voříšek patřil mezi největší ozdoby akce, jelikož hýřil humorem, a to rozhodně nikoli nuceným, ale trefným a milým. Ostatně, vtipných scének by se dala najít celá řada. Vítězné Kateřině Křenkové hodně pomohl rozhovor s osobností, konkrétně Pavlem Trávníčkem, který se zdravotní sestřičkou s humorem sobě vlastním, tentokrát trochu lechtivým, rozebíral srdeční choroby. Tradičně perlila i Zuzana Bubílková, která na pódiu prohlásila, že »nejčastějším rodištěm českých zdravotních sester je Ukrajina«. A pak taky přidala vtip o tom, proč děti politiků musejí být po narození lehce klepnuty kladívkem do hlavy. »I příští generace budou potřebovat politiky…« Účinkující si uměli udělat legraci i ze svého věku. Například Jiří Krampol přispěchal s typickou soutěžní představovačkou: »Jmenuji se Jiří Krampol, je mi 81 let, sotva lezu a jsem hypochondr.« No a zmíněná Naďa Urbánková, jako čerstvá osmdesátnice, zase přiznala, že to, co má na hlavě, je paruka, ale zuby jsou její vlastní. Amimochodem, víte, co je důležité pro kariéru i zdravou stolici? Stačí jediné: netlačit! Ano, i to zaznělo v Městském divadle Dr. Josefa Čížka v Náchodě.

Vějíře ze sbírky

Zpěvačka Hanka Křížková půjčila zdravotním sestřičkám do úvodní scény s Pepou Vágnerem vějíře ze své sbírky. »Do Náchoda jsem jich přivezla asi patnáct. Jinak moje sbírka jich čítá kolem třiceti a přátelé mi ji průběžné doplňují. Sestřičkám jsem vějíře půjčila ráda, protože k jejich práci mám obrovský respekt. Během posledních pěti let jsem si jejich péče užila až dost. Ne nadarmo mi kolegové, kvůli mým umělým kolenům, říkají Titanová lady,« smála se zpěvačka, která je náchodských akcích častým hostem. Divákům v náchodském divadle zazpívali kromě Hany Křížkové, Pepy Vágnera a Nadi Urbánkové také Anna Slováčková, Stanislav Hložek, Matyáš Hložek či Radim Flender. Hold zesnulému Karlovi Gottovi vzdali za všechny houslistka Markéta Muzikářová a Marián Vojtko. Diváci v sále Mistrovi symbolicky do nebe poslali ohlušující potlesk…

Pomáhat, kde je to zapotřebí…

Co dodat závěrem? Snad citovat expertku na oblast zdravotnictví Soňu Markovou. »Batist Nej sestřička je pro mě forma poděkování všem ženám a mužům v sesterských uniformách za to, že lidsky a profesionálně vykonávají své poslání bez ohledu na svoje vlastní potřeby, aby nám pacientům ulehčili dobu nemoci a uzdravování. Ono totiž, když je člověk zdravý, tak má spoustu přání. Když onemocní, má pouze jedno,« uvedla Marková. »Letos již po jedenácté mám tu čest zaštítit tuto skvělou společenskou a zároveň charitativní akci a také být v porotě. Těch dvanáct úžasných žen na pódiu, které se umí skvěle bavit a rozdávat radost, zastupuje tisíce sestřiček a zdravotníků v nemocnicích, ústavech a ambulancích po celé republice. Před nimi se hluboce skláním a je to pro mě i velkou motivací k úsilí o zlepšení podmínek jejich práce. Obrovský dík patří zároveň i fantastickému a neúnavnému organizátorovi Davidu Novotnému…«

Marcela ŠPIČKOVÁ