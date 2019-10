FOTO - Wikimedia Commons

Říp a Blaník propojuje poutní cesta

Poutní horu Říp a bájnou horu Blaník propojuje nová poutní cesta, dlouhá téměř 190 kilometrů. Včera ji otevřel spolek Cesta Česka, na přípravě se podílel i Klub českých turistů.

Trasa je rozdělena do sedmi etap, každá z nich má vlastní téma k zamyšlení. Důležitým aspektem cesty je i poznání sebe sama.

Myšlenka vytvoření poutní cesty navázala na pořádání jednodenní akce na Řípu, Pouť Českého Anděla, kterou spolek už několik let organizuje. »Chtěli jsme, aby lidé měli možnost na Říp dojít opravdu dlouhou poutní cestou,« uvedl předseda spolku Cesta Česka Jindřich Chmelař. Propojení s horou Blaník bylo podle něj jasnou volbou, protože to je další důležitá česká historická a mystická hora.

Trasa poutní cesty byla podle Chmelaře vybrána tak, aby pokud možno vedla po značených stezkách a tam, kde to nebylo možné, tak aby byla co nejschůdnější cestou pro turisty. Začátek je v Louňovicích pod Blaníkem, poutníci mohou postupně dojít do Českého Šternberku, Sázavy, Kouřimi, Sadské, Staré Boleslavi a Mělníku.

V každém z těchto míst je spolupracující informační centrum nebo městský úřad, případně jiná partnerská organizace, kde je možné nakoupit poutnickou mapu a také Poutníkův deník, kde jsou popsána i jednotlivá témata k zamyšlení. Do deníku si také mohou lidé nechat dát razítka z partnerských míst. Po trase je 54 tabulek s QR kódy, po jejichž načtení do telefonu se poutníkům zobrazí další informace.

Spolek Cesta Česka působí od roku 2014, věnuje se projektům zaměřeným na seznamování lidí s českou historií a tradicí. Pořádá i výlety a tábory pro děti, organizuje přednášky a podobně.

(zku)