Ilustrační FOTO - Haló noviny

Schodek agrárního obchodu míří k rekordu

Zemědělský svaz ČR na základě srpnových dat zhoršil svůj odhad letošního agrárního zahraničního obchodu. V srpnu činil 29,6 miliardy korun, meziročně se tak prohloubil o 2,4 mld., do konce roku může propadnout až na 45 mld. Kč, sdělil mluvčí svazu Vladimír Pícha. Dříve svaz mluvil o tom, že může stoupnout nad loňských rekordních 40 mld. Kč.

»Příčina je stále stejná, exportujeme především suroviny a dovážíme zpracované potraviny či polotovary. Zářným příkladem je bilance obchodu s masem, které tvoří více než polovinu - 55 procent - záporného salda,« uvedl Pícha.

V zahraničí je podle něj poptávka po českých zvířatech na porážku i o genetický materiál. »Ovšem k nám se dováží zpracované maso a masné výrobky. Ještě na počátku tohoto tisíciletí jsme dováželi ročně 60 000 tun masa. Za osm měsíců tohoto roku to bylo 326 000 tun. Tristní situace je u vepřového, kde naše soběstačnost klesla pod 50 %,« dodal mluvčí. Podle odhadu svazu bude propad nadále pokračovat, v příštím roce by mohla být soběstačnost ČR ve vepřovém pod 40 %.

Schodek agrárního zahraničního obchodu se loni meziročně prohloubil zhruba o 7,88 mld. na 40,3 mld. Kč. Byl to tak zatím nejhorší výsledek. Do České republiky se v minulém roce dovezlo agrární zboží za 228,6 mld. Kč, což je meziroční navýšení přibližně o dvě miliardy korun, naopak vyvezlo za 186,1 mld. Kč, což je meziročně méně o více než deset miliard korun.

Saldo agrárního zahraničního obchodu ČR bylo naposledy kladné v roce 1993. Od té doby je bilance v minusu. Částečné zlepšení salda pod 20 mld. Kč se podařilo na počátku funkčního období dřívějšího ministra zemědělství Mariana Jurečky (KDU-ČSL), který tehdy prohlásil, že by chtěl, aby schodek klesl na nulu. Před jeho odchodem z funkce, tedy předloni, však již schodek přesáhl 30 mld. Kč.

Nynější ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) se loni několikrát vyjádřil, že by byl pro to, aby se na českých pultech v obchodních řetězcích zhruba ze 70 % vyskytovaly domácí produkty, a to u komodit, které jsou Češi schopní vyrobit.

(ici)