Novomanželské půjčky se vracejí opatrně

Předvolební sliby a tradičně i mnohé programy politických stran avizují před volbami pomoc s financováním bydlení pro mladé manžele nebo třeba jen mladé páry. Cílem je zvýšení porodnosti. Po volbách však zůstává u slibů. Éra »Husákových dětí« se bude sotva někdy opakovat.

Ale pokusy, jak pomoci mladým, už také u nás byly, a snad trochu i jsou – prostřednictvím peněz ze Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB). Jde však jen o kapku v moři, a navíc se tento způsob pomoci moc neuchytil. Sice jsou tu možnosti využít úvěry na bydlení se státní podporou, podmínky však nejsou nijak výhodné, o to větší je byrokracie.

Se snahou podpořit bytovou situaci mladých rodin přišla před časem česká vláda. Kvůli půjčkám pro mladé se dokonce před pobočkami Státního fondu rozvoje bydlení tvořily fronty. Mnozí tam dokonce nocovali! Zájem však dost rychle opadl a nakonec dosáhly žádosti ke konci loňského roku jen 668 mil. Kč. Podobné je to i letos. Roli v tom hraje bezesporu i skutečnost, že úrok na státní hypotéce se oproti loňsku zvýšil. A nemálo. Zatímco loni lákala úroková sazba 1,12 procenta, od letošního srpna poskytuje fond úvěry s dvojnásobnou sazbou.

Celkem má státní fond pro letošek připravených 600 milionů korun, dosud vyčerpal něco přes dvě třetiny, nevyčerpané peníze může využít i na jiné programy. Pokud parlament schválí příslušnou novelu, od příštího roku se SFRB změní na Státní fond podpory investic. A pak by mohl financovat třeba také pořízení družstevního podílu, laicky řečeno – koupi družstevního bytu.

Návrh na zavedení novomanželských půjček, na které by však měly mít nárok i nesezdané páry, v nichž by alespoň jednomu z partnerů bylo méně než 39 let, by chtěli příští rok předložit lidovci. Stát by podle návrhu měl bezúročně půjčit páru jeden milion korun, částka by se snižovala v případě, že se páru narodí děti – za každé dítě by se odepsala rodičům určitá suma z této půjčky. V případě narození tří dětí by rodiče už nemuseli státu nic vracet!

Podle první místopředsedkyně strany Šárky Jelínkové by opatření mělo zvýšit dostupnost bydlení pro mladé rodiny a podpořit tak rodinnou politiku státu. Otázkou však je, zda by erár tyto velkorysé novomanželské půjčky unesl. Ale to má jistě KDU-ČSL dobře spočítané. Uvidíme, až budou mít poslanci příslušnou předlohu ve svých lavicích.

Na Slovensku začali...

Novomanželské půjčky od léta nabízejí Slováci, systém je podobný jako býval v Československu v 70. letech, zájem je však zatím dost malý. Od spuštění projektu v červenci do začátku října dostal slovenský Státní fond rozvoje bydlení jen 30 žádostí o novomanželskou půjčku. Půjčky jsou určené pro manžele do 35 let, o peníze musejí požádat do jednoho roku od uzavření sňatku – a zde je zřejmě největší kámen úrazu (slovenský parlament už chce tuto překážku změnit z jednoho na tři roky). Podmínkou získání půjčky je také určitá hranice příjmu, mladí s vyššími příjmy na ni nemají nárok – i tuto podmínku chtějí slovenští zákonodárci změnit tak, aby na půjčku dosáhli i novomanželé, kteří berou víc než je třeba průměrný plat. Od fondu pak mohou čerpat nejvýše 75 tisíc eur (1,9 mil. Kč), v případě koupě či výstavby bytu může úvěr dosáhnout maximálně tří čtvrtin pořizovací ceny. Při narození dítěte mohou dlužníci požádat o odpuštění 2000 eur (51 500 Kč) z dlužné sumy. U novomanželské půjčky do 15 tisíc eur (386 250 Kč) se platí jednoprocentní úroková sazba ročně. Pro zbytek půjčky platí úroková sazba dvě procenta, což je mírně vyšší než aktuální úročení běžných hypotečních úvěrů.

Bonusy za narozené děti, zvýšení slev na dani

Lidovci se snaží, jak zaujmout především mladou generaci. Chtějí také zavést jednorázové daňové bonusy za narozené děti a zvýšit slevy na dani za vyživované děti. Minulý týden se na tom usnesl celostátní výbor KDU-ČSL. Podle Jelínkové předloží lidovečtí poslanci příslušné návrhy zákonů do Sněmovny ještě letos. Opatření podle nich mají podpořit zájem o zakládání rodin.

»Jedná se o porodné pro pracující rodiče,« řekla Jelínková o návrhu na zavedení bonusů za narozené děti. Rodiče by podle lidoveckého návrhu mohli uplatnit slevu na dani 15 tisíc korun za první narozené dítě, 30 tisíc korun za druhé narozené dítě a 50 tisíc korun za třetí a další narozené dítě. Pokud by sleva překročila vyměřenou výši daně, stát by tuto částku rodičům vyplatil jako daňový bonus.

Lidovci zároveň navrhují zvýšení slev na dani za vyživované děti. Na první dítě by měla vzrůst o 2180 korun ročně proti letošním 15 204 korunám. Na druhé dítě by sleva měla vzrůst o 5430 korun ročně proti nynějším 19 404 korunám. Na třetí a další dítě by se sleva měla více než zdvojnásobit, lidovci navrhují zvýšení o 25 470 Kč ročně proti nynějším 24 204 korunám. Zároveň by se podle Jelínkové mělo zrušit i zastropování uplatnitelné slevy.

Jaká je v ČR situace dnes? Daňová podpora rodin s dětmi je v ČR v porovnání s ostatními vyspělými zeměmi světa poměrně vysoká. Podpora rodin s dětmi formou nižší daňové povinnosti je podle mnohých efektivní a motivující. Rodičům s dětmi se vyplatí pracovat i za nižší mzdu, protože díky čerpání daňového bonusu mohou mít nakonec čistou mzdu vyšší než hrubou mzdu. Daňový bonus může uplatňovat jeden z rodičů, druhý z rodičů však může uplatňovat školkovné.

Daňové zvýhodnění může uplatnit vždy jeden z rodičů při výpočtu měsíční čisté mzdy v případě, že podepíše prohlášení k dani u zaměstnavatele a doručí potvrzení zaměstnavatele druhého z rodičů, že on při výpočtu čisté mzdy toto daňové zvýhodnění neuplatňuje. Měsíční daňové zvýhodnění na první dítě činí letos 1267 Kč, na druhé dítě 1617 Kč a na třetí a další dítě 2017 Kč. Daňové zvýhodnění je možné uplatnit při práci na standardní pracovní poměr, zkrácený úvazek, dohodu o provedení práce i dohodu o pracovní činnosti. Pracuje-li někdo pro dva zaměstnavatele, může uplatnit daňové zvýhodnění jen u jednoho z nich.

A pokud jde o školkovné, to letos činí nejvýše 13 350 Kč na každé dítě. Uplatňuje se pouze za celý kalendářní rok v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání. Školkovné snižuje vypočtenou daň z příjmu maximálně do nuly. Pouze z důvodu čerpání školkovného ovšem nemůže vzniknout nárok na daňový bonus.

Prozření lidovců, nebo jen předvolební tahák?

Otázky Haló novin pro Miroslava Opálku, experta KSČM na sociální politiku

Několik volebních období jste se ve Sněmovně věnoval jako poslanec sociální politice, takže vás zřejmě máloco vyvede z míry. Co říkáte nejčerstvější aktivitě KDU-ČSL?

Chce se mi zvolat: Sláva! Lidovci se rozpomenuli na národofrontovské období sociálních jistot, neboť Československá socialistická republika měla vypracovaný k podpoře mladých rodin široký sociální systém. Dnes už si málokdo vzpomene na všechny pobídky, které dostaly tzv. Husákovy děti, a to jak ekonomické, tak materiální, ale i v rámci bezplatného zdravotnictví, školství, zájmové činnosti atd.

Lidovci chtějí zavést jednorázové daňové bonusy za narozené děti a zvýšit slevy na dani za vyživované děti. Příslušné návrhy zákonů hodlají poslanci KDU-ČSL předložit do Sněmovny ještě letos. Můžete zejména pro dnešní mladé zalistovat v paměti a přiblížit podpory mladých rodin před převratem v listopadu 1989?

Progresivní daně platili zaměstnanci podle tabulky. Zohledňoval se v nich věk zaměstnance a příznivě i počet jím vyživovaných osob. Přídavky na děti a porodné byly vypláceny plošně. Mladé rodiny měly k dispozici dlouhodobé novomanželské půjčky s minimálním úročením a s možností odpisu jistiny za každé narozené dítě.

Půjčky sloužily na pořízení či zařízení bytu, což například u družstevní výstavby bylo maximálně příznivé řešení. Stát také podporoval - zejména na venkově - výstavbu rodinných domů nenávratnými půjčkami.

Takže mladí na tom byli tenkrát podle vás lépe než dnes?

Mladým rodinám sloužil poměrně dostatečný počet jeslí a mateřských škol za symbolické poplatky a hustá síť základních a středních škol i učilišť. Ve speciálních školách a učilištích pro handicapované žáky a studenty pracoval kvalifikovaný personál. Bohaté sociální programy měli zejména větší zaměstnavatelé. Jistě bychom našli řadu příkladů.

Zapomenout však nesmím třeba ani na dotované ceny dětského oblečení a dětských bot...

Z tohoto pohledu bylo rozhodování tehdejších budoucích rodičů o plánovaném rodičovství méně zatíženo riziky, bylo tedy svobodnější než dnes.

Nezdá se vám, že v poslední době různé strany a různí politici »objevují« nejen v této oblasti už to, co u nás před třiceti lety dobře fungovalo, a vydávají to málem za svůj objev?

Je pravda, že v poslední době jsme svědky, že si tu a tam různé politické subjekty osvojují zapomenutá, ale osvědčená řešení, která byla po majetkovém a politickém převratu před třiceti lety s odporem zavrhnuta s tím, že se při zdůvodňování zveličovala případná negativa a excesy či přechod k nové hodnotové orientaci a novému způsobu života.

A tak vítám prozření lidovců, neboť například o zavedení novomanželských půjček již hovořili v minulém volebním období. Tehdy byli ve vládě, ale žádný takovýto vládní či lidovecký návrh zákona předložen nebyl. Tak snad nyní. Jen aby byl rozpočtově reálný a nestal se jen pouhým předvolebním tahákem.

Marie KUDRNOVSKÁ