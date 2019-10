USA není dobrý spojenec

Turecká vojska vstoupila do Sýrie, do oblasti obývané Kurdy. Prý je třeba vytvořit »nárazníkové pásmo« a prostor, kam by bylo možné odstěhovat »miliony utečenců«, kteří jsou dnes v Turecku. Jak humánní! Jenže na onom území, kam chtějí Turci odstěhovat utečence, žijí Kurdové. Donedávna opora Spojených států proti Islámského státu a nyní opuštění spolubojovníci. Jak těm, co dnes umírají na syrském území pod kulomety a raketami Turků, tedy Kurdům, vysvětlit, že USA není dobrý spojenec, že když se to hodí a mají z toho profit, jsou schopny opustit třeba bratra?

Aniž si někdo položil takovou otázku, její položení je legitimní. Podle Washingtonské dohody bylo NATO vytvořeno, aby bránilo své členy, kteří byli napadeni jiným státem. Prostě mělo jít, alespoň podle toho, co »otcové zakladatelé« pustili do světa, o obranu. Sice to už Aliance porušila svými balkánskými dobrodružstvími a vpádem do Afghánistánu, ale o tom nás přesvědčovala média, že šlo zabránit válkám, v nichž tekla krev, či to byla odveta proti těm, kteří napadli členskou zemi. Jenže vpád Turecka, prý podle viceprezidenta USA Pompea legitimní, nepatří mezi výše uvedené důvody existence NATO. Jak ho tedy zdůvodníme?

Rozpínavost Turecka zvláště za prezidenta Erdogana je viditelná. Zatím to nešlo na úkor druhých. Ani zdůvodnění ochranou turecké menšiny za hranicemi Turecka nepřipadá v úvahu. Nejde totiž o nic jiného než etnickou čistku, tentokrát zaměřenou na Kurdy, kteří koalici proti Islámského státu k jeho porážce nepochybně přispěli nemalým dílem. Turecko má v tom zkušenosti. Ve středověku chtělo zabrat celou Evropu, byli zastaveni u Vídně. V minulém století etnicky »vyčistili« území pod Araratem od Arménů a po válce pak tzv. výměna obyvatel s Řeckem v oblasti Smyrny, Efezu nebyla prosta násilí. Nyní se situace opakuje. Jedna z nejsilnějších armád na Blízkém východě zdolává území obývané jiným národem a ten vytlačuje od svých hranic. Mrtvých na konci tažení bude bezpočet. Evropská unie, většinou členské země Aliance, se však zmůže jen na proklamaci a odsuzující vystoupení politiků. Zrada Američanů, kteří potřebovali Kurdy a už nepotřebují, a proto je vydali napospas armádě vyzbrojené americkými zbraněmi, je důkazem, že NATO by už dávno nemělo existovat, anebo se mělo přejmenovat z obranného paktu, na loupeživý.

Filip ZACHARIAŠ, předseda OV KSČM Vyškov