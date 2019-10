Zachraňte Rojavu

Rojava je Západ. Rojava je autonomní region na severu a severovýchodě Sýrie převážně obývaný Kurdy - čili vlastně syrský Kurdistán. Zástupci Rojavy se moc nemusí s Asadovou syrskou vládou v Damašku, ale ještě méně s tureckým prezidentem-diktátorem Recepem Tayyipem Erdoganem.

V Rojavě je prosazována myšlenka demokratického konfederalismu inspirovaná myšlenkami anarchisty a sociálního ekologa Murraye Bookchina a lídra Strany kurdských pracujících (PKK) Abdullaha Öcalana. Původní politické vedení kladlo důraz právě na kurdskou identitu. Nynější vládnoucí koalice Hnutí za demokratickou společnost v čele se Sjednocenou demokratickou stranou ale směřuje k inkluzivní polyetnické struktuře a prosazuje demokratický konfederalismus. Rojava je proto založena na komunalismu, přímé participativní demokracii, libertariánském municipalismu a ekosocialismu. Je tu také vidět snaha o rovnost mužů a žen.

A právě tohle všechno nazývá zpátečník Erdogan terorismem, takže se rozhodl pokrokový proces zlikvidovat vojenskou agresí – bez ohledu na dopady, které to může mít. Byli to totiž právě Kurdové z Rojavy, kteří se zásadní měrou podíleli na likvidaci Islámského státu (IS) v oblasti. Erdogan mluví o vytvoření koridoru, kam by se mohli z Turecka vrátit syrští uprchlíci před IS, což ovšem v situaci, kdy tu kvůli Erdoganovi IS znovu získá na síle, je absurdní protimluv.

Ale to turecký fanatický diktátor neřeší. Naopak vyhrožuje Evropě, že pošle uprchlíky ze Sýrie směr starý kontinent. Německá kancléřka Angela Merkelová ani francouzský prezident Emmanuel Macron se ovšem šílence z Ankary naštěstí nezalekli a vyzvali ho k ukončení turecké invaze v Sýrii, k ukončení vměšování se do vnitřních záležitostí cizího státu. A samozřejmě nejen oni – jenže když něco podobného opakovaně zdůrazní takové šajby jako Merkelová (zejména ona) a Macron, Erdogan zuří. Dokonce až tolik, že své výhrůžky navyšuje. Teď vydírá s požadavkem, že sem posune miliony migrantů už jen za trest - pokud Evropa nepřestane nazývat jeho »operaci« v Sýrii invazí.

Tím spíš ovšem musíme zůstat pevní a bez ohledu na obchodní zájmy či strategickou snahu »vyfouknout« Turecko coby členský stát NATO Američanům je nutné dát tureckému diktátorovi jasně najevo, že jeho počínání do 21. století prostě nepatří. Že ani otec-zakladatel Mustafa Kemal Atatürk (k němuž se Erdogan tak rád zcela absurdně hlásí) by něco podobného rozhodně netoleroval, právě naopak!

Damašek teď vyslal na sever své vojáky – ale ne proti Kurdům, naopak na jejich podporu. Co na to dosud tendenčně protiasadovský Západ?

Roman JANOUCH