S přecpaným programem si neporadí, s rozpočtem musí!

Hodně silně přetéká program schůze Sněmovny. Naplánovaných 322 bodů poslanci za tři týdny nezvládnou! Stihnout však musí úvodní projednávání návrhu státního rozpočtu 2020. Vláda ho předložila se schodkem 40 miliard korun, stejným jako letos.

Rozpočtový výbor minulý týden doporučil hlasy ANO, ČSSD a KSČM plénu dolní komory, aby základní parametry rozpočtu v prvním čtení, které se bude konat ve středu 23. října, schválilo. Předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek neprosadil doporučení, aby Sněmovna návrh rozpočtu vrátila vládě s tím, že má snížit výdaje a schodek o 20 miliard korun. Pokud Sněmovna základní údaje hospodaření státu schválí, poslanci už budou moci navrhovat pouze přesuny peněz uvnitř rozpočtu. V úvodním kole schvalují jeho základní parametry, tedy příjmy, výdaje a výši schodku.

Návrh na zamítnutí bezesporu padne i při prvním čtení rozpočtu ve Sněmovně. Už nyní však můžeme říci, že nemá šanci. Vládní poslance hodlají podpořit komunisté. Nejen snad proto, že horší rozpočet je pořád lepší než rozpočtové provizorium. Ale především díky tomu, že se vyjednáváním s představiteli ANO povedlo prosadit některé priority KSČM.

Minulý týden se podařilo přesvědčit premiéra Andreje Babiše a ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, aby se celkový objem prostředků ve zdravotnictví zvýšil o 10,8 miliardy, což předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip považuje za dobrý kompromis. »Doporučím výkonnému výboru naší strany, aby dal souhlas k podpoře státního rozpočtu v prvním čtení. Kdybychom tak neučinili, ohrozili bychom i dosaženou dohodu, a tím pádem i české zdravotnictví,« uvedl Filip. Komunisté také vybojovali 900 milionů korun navíc pro domácí péči.

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

Vláda hlasům KSČM naslouchá

Vojtěch Filip už na první schůzce k rozpočtu na začátku října ocenil, že vláda hlasu komunistů naslouchá a návrh rozpočtu jako celek považuje za dobrý kompromis. »Ty nejzákladnější věci, které se týkají naší dohody o toleranci, jsou naplněny,« uznal Filip. Ocenil, že erár zohledňuje požadavky komunistů ohledně zvyšování mezd učitelů, pracovníků ve státní sféře a důchodů.

»Pokud Sněmovnou projde návrh v prvním čtení, poslanci KSČM mají připravené pozměňovací návrhy - chtěli bychom povýšit finance do oblasti sociálních služeb, kam jich stát dává stále málo. A v rámci přerozdělení chceme pokračovat v dotačních titulech, které jsme měli pro rok 2019, což byla pomoc malým obcím do tří tisíc obyvatel, zejména s opravou a údržbou škol a bytů,« sdělila našemu listu předsedkyně rozpočtového výboru Sněmovny Miloslava Vostrá (KSČM).

»Paní ministryně Maláčová po jednání s ministryní financí Schillerovou avizovala, že má na dofinancování sociálních služeb na rok 2020 zhruba 1,7 miliardy korun, ale my víme, že je zapotřebí nejméně 3,3 mld. Kč. Budeme proto při projednávání návrhu státního rozpočtu na příští rok ve Sněmovně podávat pozměňovací návrh, aby potřebná částka byla alespoň v této výši. Zároveň však už teď víme, že ta částka opravdu neodpovídá potřebě v praxi a že poskytovatelé sociálních služeb už by potřebovali větší objem prostředků,« řekla Haló novinám už před časem po jednání sociálního výboru Sněmovny právě o sociálních službách jeho místopředsedkyně, stínová ministryně práce KSČM Hana Aulická Jírovcová.

Ve zvýšení rodičovské už je jasno

Sněmovna bude schvalovat na schůzi vládní daňový balíček, který zahrnuje například zvýšení spotřební daně na líh a tabákové výrobky. Poslanci k němu předložili desítky pozměňovacích návrhů, rozpočtový výbor podpořil jen některé z nich. Navzdory nesouhlasu ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) na návrh Věry Kovářové (STAN) doporučil vztáhnout nová pravidla zdaňování rezerv pojišťoven jen na neživotní pojištění. U životního pojištění by pro pojišťovny platila dosavadní pravidla. Už dřív výbor doporučil z balíčku vyřadit zdanění plynu v domovních kotelnách a upravit zdanění hazardu a výher. Předloha bude také čelit návrhu na zamítnutí z řad pravicové opozice.

Naopak zvýšení základního rodičovského příspěvku o 80 tisíc korun na 300 tisíc korun by měla dolní komora navzdory podaným pozměňovacím návrhům hladce schválit. Návrh podporuje i opozice. Poslanecké úpravy, které směřují zejména k rozšíření okruhu rodin s nárokem na vyšší rodičovskou, sociální výbor nepodpořil. Podle vládní předlohy by jej měli dostávat rodiče novorozenců a dětí do čtyř let, kteří budou k lednu příspěvek ještě pobírat. V případě vícerčat se příspěvek zvýší z 330 000 na 450 000 korun.

K původnímu záměru Maláčové, tj. 300 tisíc pro rodiče všech dětí do čtyř let, se vrátilo v pozměňovacích návrzích hned několik poslanců – z ODS, SPD, KDU-ČSL i Pirátů. Ve výboru však návrhy nezískaly podporu ANO, ČSSD a KSČM. »Pro nás není důvod tento požadavek nepodpořit proto, že by jeho schválení přineslo větší zářez do státního rozpočtu. KSČM však chápe rodičovský příspěvek jako náhradu za ušlou mzdu v době, kdy se rodič stará doma o dítě. Ale když skončí rodičovskou a jde do práce, už to pro nás ztrácí opodstatnění,« vysvětlila ve výboru názor KSČM Hana Aulická Jírovcová.

Potlesk pro Karla Gotta...

Po odkladech by se poslanci měli vypořádat se zbývajícími předlohami, které jim vrátila horní komora. Jde například o senátní návrh na zrušení zákazu prodeje ve velkých obchodech o vybraných svátcích. Sněmovna chce ze zákona vyjmout pouze velkoobchod.

Do sněmovního finále by měli poslanci poslat mj. návrh nových pravidel pro realitní makléře a předlohu, podle níž by stát odškodňoval rodiče, jejichž dítě po povinném očkování zemře nebo bude mít vážné zdravotní potíže. V první čtení by poslanci mohli posoudit vládní návrh ústavních změn na zakotvení pevných volebních obvodů pro senátní volby a také pevného termínu voleb do horní komory a do obecních a krajských zastupitelstev. V úvodním kole je také třeba novela, která by zakázala množírny zvířat a zpřísnila chov šelem.

Dolní komora by se měla také vrátit k projednávání výročních zpráv České televize. Odkládané projednávání zpráv je sledované zejména kvůli tomu, že jejich dvojí neschválení by mohlo vést k odvolání televizní rady. Rada mimo jiné volí a odvolává generálního ředitele.

Už ve třetí volbě by poslanci měli rozhodovat o tom, kdo se stane zástupcem ombudsmanky Anny Šabatové. V minulých dvou volbách z kandidátů prezidenta Miloše Zemana a Senátu nikoho nevybrali. Do nynější volby navrhl Zeman právničky Lenku Marečkovou a Moniku Šimůnkovou. Senát se bude teprve rozhodovat, mohl by nominovat rovněž Šimůnkovou.

Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) navrhne poslancům, aby uctili památku zemřelého zpěváka Karla Gotta minutou potlesku. »Nikoli minutu ticha za Karla Gotta, ale minutu potlesku, který jej doprovázel celým životem,« řekl v sobotu předseda dolní komory českého parlamentu.

Schůze začne odpoledne 15. 10. 2019 a měla by trvat tři týdny. S týdenní přestávkou na jednání výborů by mohla skončit v pátek 8. listopadu.

