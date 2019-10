Ilustrační FOTO - Pixabay

Armáda se vrací ke třístupňovému systému velení

Ne všechna úsporná opatření jsou rozumná a prozíravá. Nově se o tom přesvědčuje česká armáda, kterou čekají od začátku roku podstatné změny ve struktuře velení. Z dosavadního dvoustupňového systému, který byl zaveden kvůli úsporám před několika lety, se vrátí zpět na systém třístupňový.

Změny ve velitelské struktuře budou znamenat navýšení o 300 až 400 velitelů. Cílem je zabezpečit lepší způsob velení jednotkám při operacích. »Vracíme se zpátky k tomu, co je naprosto běžné v celém světě,« řekl ČTK ředitel sekce plánování schopností Jaromír Alan. Ze třístupňového systému na dvoustupňový armáda přešla v době hospodářské krize, kdy se musela vypořádat s drasticky seškrtaným rozpočtem.

Chystaná změna, která bude spuštěna od začátku roku, spočívá ve vytvoření nového Velitelství pro operace. V současné době je struktura velení rozdělena na strategicko-operační stupeň, což je generální štáb, a taktický stupeň, tedy velitelství jednotlivých sil. Generální štáb má v tomto systému na starosti nejen přípravu koncepčních materiálů a plánů, ale i samotné velení silám, které jsou například nasazeny v operacích. »Postupem času si všichni uvědomili, že takto se to dělat nedá,« podotkl Alan.

Rušit je snadné, obnovit nákladné

Podle stínového ministra obrany KSČM Alexandra Černého se opět ukazuje, že ne všechna úsporná opatření jsou rozumná a prozíravá. »Živě si vzpomínám na to, když velení armády oznámilo, že je nezbytně nutné tu strukturu údajně zjednodušit, i na velké výhrady, které k tomu měla odborná veřejnost. A teď jsme svědky toho, že se vracíme k modelu, který tady vždy byl a fungoval a v podstatě funguje po celém světě,« řekl našemu listu. Podotkl, že logicky budou tyto organizační změny provázet i další finanční výdaje. »Nejen já, ale všichni vojáci upozorňovali na to, že některá úsporná opatření se mohou velmi nevyplatit, a že rušit stupně velení je relativně snadné, ale obnovit je, to je vždycky nákladné,« uvedl Černý. To, že dva stupně na řízení takového organismu, jako je armáda, nestačí, podle něj velmi dobře věděli všichni, kteří v armádě aspoň nějakou dobu pobývali. Zavzpomínal, že jedno velitelství bylo tímhle způsobem rušeno i v Olomouci, odkud pochází, takže si moc dobře vybavuje, jak ho důstojníci upozorňovali na úskalí, která to přinese, a že to nebude fungovat, což se taky vyplnilo. »Takže tato změna je ku prospěchu věci, je potřebná, tři stupně velení jsou v armádě nutné, protože jinak nelze všechny činnosti plnohodnotně pokrýt. Je to sice krok zpátky, bude nás to stát peníze, ale musí to být,« uvedl stínový ministr.

Stínový ministr obrany KSČM Alexandr Černý.

Vznikne Velitelství pro operace

Armáda tedy bude od nového roku fungovat ve třístupňovém systému velení a řízení, který bude rozdělen na strategickou, operační a taktickou úroveň. Strategickou bude mít na starosti generální štáb, který se bude starat o plánování, výstavbu, rozvoj a o přípravu použití armády. Podle Alana tak bude mít za úkol nastavit, co má armáda umět, dělat a jak bude na základě zadání vlády naplňovat obrannou strategii. Vojáci na generálním štábu například připraví koncepci výstavby armády, budou rozhodovat o rozvoji a směřování armády nebo sledovat vývoj ve světě. Určí také, jak budou cvičena vojska či jak budou použita.

Nově přibude operační úroveň, kterou bude představovat již zmíněné Velitelství pro operace. Jeho úkolem bude samotné velení nasazeným jednotkám, ať už v zahraničních misích nebo na českém území. Na starosti bude mít i plánování a vedení operací. V angličtině je tato úroveň označována jako force user, tedy ten, kdo používá sílu.

Ten, kdo sílu dodá, anglicky force provider, bude taktická úroveň velení. Do ní budou spadat jednotlivá velitelství pozemních sil, vzdušných sil, teritoria a kybernetických sil a informačních operací. Jejich úkolem bude hlavně výcvik jednotek. Zodpovědné tak budou za plánování, organizování a řízení přípravy sil.

