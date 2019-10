Ilustrační FOTO - Pixabay

Otevírá se nám unikátní možnost vývozu

Lepší ochranu investic českých podnikatelů ve Vietnamu by měla přinést dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými zeměmi a tímto asijským státem, kterou dostali k posouzení zákonodárci.

Poslanci ji začnou projednávat na říjnové schůzi. Dohoda o ochraně investic by podle vlády mohla spolu se související obchodní smlouvou také přispět k liberalizaci investičního prostředí a posílit hospodářskou spolupráci s Vietnamem. České firmy dosud investovaly ve Vietnamu do 34 projektů v hodnotě 90 milionů dolarů (asi 2,1 mld. Kč). Nejčastěji jde o investice do bankovnictví a do výrobního průmyslu, perspektivní je podle vlády také cestovní ruch.

Smlouva, podepsaná koncem června v Lucemburku a v Hanoji, má zajistit vysokou ochranu investic. Zároveň dbá například na ochranu veřejného zdraví, bezpečnosti a životního prostředí. Případné spory, pokud se je nepodaří vyřešit smírně, bude řešit nově založený investiční soud složený ze zástupců Unie, Vietnamu a jiných zemí. »Dohodou bude zajištěno, aby investorům z EU a jejich investicím ve Vietnamu bylo poskytnuto spravedlivé a rovné zacházení a aby nedocházelo k jejich diskriminaci ve srovnání s vietnamskými investicemi,« uvedla vláda.

Místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti Jiří Valenta (KSČM) se domnívá, že oboustranně výhodné a ochráněné podnikání je v zájmu nejen Vietnamu, ale i EU a ČR. Tvrdí, že s postupným nasycováním hospodářských trhů se pro nás, jako exportně orientovanou ekonomiku, v této asijské zemi otevírá unikátní možnost právě v oblasti vývozu. »Ten je z jakýchsi zakonzervovaných, možná snad ještě ideologických předsudků mnohými našimi podnikateli upozaďován. Dohoda o ochraně investic by nyní měla tento stav s Vietnamem, kdy je naše obchodní bilance silně záporná, poměrně zásadně vylepšit a často neopodstatněné obavy některých ještě více rozptýlit,« reagoval Valenta pro náš list.

Místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti Jiří Valenta (KSČM).

Připomněl, že Vietnam jako ekonomické teritorium disponuje trhem se skoro sto miliony obyvateli, je také členem hospodářské skupiny ASEAN, ve které žije více než 600 milionů obyvatel. »Jako další ekonomické výhody pro naše exportéry bych mohl zmínit ve Vietnamu málo rozvinutou dopravní, zdravotnickou či environmentální infrastrukturu, kde je velice dobře možný odbyt technologií a našeho zboží. V případě lokalizace českých firem přímo ve Vietnamu je velkou výhodou nízká cena pracovní síly, a to i ve srovnání se sousední Čínou. Naopak mezi nevýhody bychom mohli zařadit nižší kvalifikovanost pracovní síly a v neposlední řadě také velkou konkurenci asijských výrobců,« zdůraznil Valenta.

Významné české stopy můžeme však ve Vietnamu podle jeho slov registrovat již dnes, kdy se např. regionálním lídrem v sektoru spotřebitelských úvěrů stala skupina PPF, či kdy zde společnost Elmich Group otevřela v roce 2015 závod na výrobu kuchyňských potřeb za více než 18 milionů dolarů. Jiná česká firma Hydra a. s. zase v provincii Quang Nam začala vyrábět kondenzátory, dodal poslanec.

Smlouva může být motivačním prvkem

Dohoda začne platit potom, co ji schválí všechny členské státy EU i Evropský parlament. V ČR s ní musí souhlasit obě parlamentní komory a podepsat ji prezident. Nová smlouva nahradí dvoustrannou česko-vietnamskou dohodu o podpoře a vzájemné ochraně investic z roku 1997.

»V době panujícího kapitalismu, kdy vládne mezi světovými výrobci nelítostný boj o každé tržní odbytiště, by bylo pro naši ekonomiku zcela fatální poměrně dobré ekonomické možnosti, které se nám samy ve Vietnamu nabízejí, ignorovat. Dohodnutá ochrana investic by mohla být pro nás také tím iniciačním a motivačním prvkem. Z mnou zmíněných důvodů není možné schválení této dohody ve Sněmovně odmítat či ji nějakými obstrukcemi blokovat,« prohlásil Valenta.

Obchodní bilanci má ČR s Vietnamem podle vlády dlouhodobě zápornou. V roce 2017 ČR vyvezla do Vietnamu zboží za 106 milionů dolarů. Opačným směrem putovalo zboží za 913,9 milionu dolarů, což znamená záporné saldo 807,9 milionu dolarů (18,97 mld. Kč). Z hlediska vývozů představuje Vietnam 0,06 procenta českých exportů, zatímco z Vietnamu pochází zhruba 0,55 procenta českých dovozů. Z Vietnamu se do ČR dováží spotřební zboží, vývoz zahrnuje hlavně dodávky strojů a zařízení a jejich souborů.

