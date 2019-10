Ilustrační FOTO - Pixabay

Do Sejmu se vrací Svaz demokratické levice

Polská vládnoucí strana Právo a spravedlnost (PiS) získala v nedělních parlamentních volbách 43,8 procenta hlasů.

Národně-konzervativní formace tak zvítězila nad liberální Občanskou koalicí, kterou podpořilo 27,2 % voličů. Z výsledků vyplývá, že PiS bude v Polsku moci samostatně vládnout další čtyři roky.

Do Sejmu, dolní komory parlamentu, se po čtyřech letech vrací Svaz demokratické levice (SLD), který o hlasy voličů bojoval v rámci uskupení Levice. Ta získala 12,5 % hlasů. V Sejmu dále zasednou poslanci spojenectví rolnické Polské lidové strany (PSL) s protisystémovým hnutím Kukiz ´15, které podpořilo 8,6 % voličů, a pravicová euroskeptická Konfederace se ziskem 6,8 % hlasů.

PiS by podle serveru Onet.pl měla získat 239 z 460 poslaneckých křesel v Sejmu, dolní komoře parlamentu, Občanská koalice 131, Levice 46, PSL/Kukiz 30, Konfederace 13 - a jednoho poslance získá německá menšina.

Volební výsledky, v nichž se s postupem sčítání hlasů mírně zmenšoval náskok PiS, se nakonec přiblížily odhadu z nedělního večera.

Voliči »odpustili hříchy« bývalému předsedovi Sejmu za PiS Markovi Kuchciňskému, který z funkce před několika týdny odstoupil kvůli využívání vládních letadel k soukromým účelům. Ve svém volebním obvodu v Podkarpatském vojvodství na jihovýchodě Polska získal i přes aféru nejvyšší počet hlasů.

Právo a spravedlnost také podle částečných výsledků vyhrálo volby do senátu, jeho kandidáty podpořilo necelých 46 % lidí. PiS přišla o většinu, obsadí jen 48 ze 200 křesel. Stejně jako v Sejmu skončila na druhém místě Občanská koalice s 33,9 % hlasů, na třetím místě jsou lidovci s asi 5,5 % hlasů. Horní parlamentní komora může doplňovat zákony přijaté Sejmem, může protahovat jejich přijetí a blokovat změny ústavy, připomíná agentura Reuters.

Vláda PiS během uplynulých čtyř let, kdy se ekonomice dařilo, zavedla štědré sociální programy, jako jsou třinácté důchody pro seniory nebo přídavky ve výši 500 zlotých na dítě, zvýšila minimální mzdu nebo snížila věk odchodu do důchodu. Kvůli některým svým krokům, třeba kvůli reformě justice nebo rozsáhlému kácení v chráněném Bělověžském pralese, se dostala do konfliktu s Evropskou unií.

(čtk)