Fotbalisté částečně napravili kolaps v prvním poločase

Čeští fotbalisté podlehli v přípravném utkání doma Severnímu Irsku 2:3 a nenavázali na páteční vítězství 2:1 nad Anglií v evropské kvalifikaci. Reprezentanti na Letné prohrávali po dvou gólech Paddyho McNaira a brance Jonnyho Evanse 0:3 a vyrovnali nejhorší první poločas v samostatné historii.

V polovině druhého dějství minutu po sobě snížili střídající Vladimír Darida a Alex Král na 2:3, ale porážku už svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého neodvrátili.

Reprezentace podlehla Severnímu Irsku podruhé za sebou a nedokázala ho porazit v posledních pěti zápasech. Příští měsíc národní celek čekají poslední dva duely evropské kvalifikace. V Plzni 14. listopadu přivítá Kosovo a o tři dny později uzavře skupinu v Bulharsku.

Šilhavý udělal oproti utkání s Anglií deset změn v základní sestavě, v níž nechal z pátečního duelu jen Krále. K premiéře v reprezentačním áčku nastoupil Kalvach, v útoku dostal šanci další plzeňský hráč Krmenčík.

Jeho klubový spoluhráč Řezník měl ve čtvrté minutě první šanci, kterou překazil gólman McGovern. Jinak se domácím v netradiční sestavě od začátku nevedlo. V deváté minutě McNair přetlačil Krejčího a otevřel skóre.

Hosté, kteří ve čtvrtek po třech inkasovaných gólech v závěru prohráli v kvalifikaci v Nizozemsku 1:3, byli rychlejší, vysoko napadali a nutili soupeře k chybám v rozehrávce. Po Krejčího minele se neprosadil Boyce, vzápětí další hrubku nepotrestal před poloprázdnou brankou Dallas.

Ve 23. minutě už hosté vedli 2:0. Po rohovém kopu prodloužil Cathcart míč, který zůstal několik sekund ležet v malém vápně a důrazný Jonny Evans ho doklepl do sítě.

Vzápětí od další branky zachránil proti Whyteovi českou reprezentaci Pavlenka, na druhé straně pálil mimo Krmenčík. Ve 40. minutě domácí inkasovali potřetí. McNair, hrající druhou anglickou ligu, si naběhl na kolmici, utekl Hušbauerovi a únik zakončil povedenou kličkou Pavlenkovi.

Národní celek vyrovnal nejhorší první půli v samostatné historii, za stavu 0:3 šel v pauze do kabin od rozdělení federace dosud jen dvakrát. Fotbalisté Severního Irska dali v úvodním dějství tři góly venku poprvé od března 2000.

Šilhavý po pauze prostřídal, jeho svěřenci přidali a v polovině druhé půle dvěma slepenými góly snížili. V 67. minutě Ondrášek přiťukl Daridovi, a i když si hostující brankář na střelu sáhl, vyrazit ji nedokázal. Český tým dal Severnímu Irsku gól po čtyřech zápasech.

Hned za minutu prošel Král přes několik hráčů, obhodil si obránce a zamířil přesně k tyči. Připsal si první branku v reprezentačním áčku. Domácí se tlačili za vyrovnáním, ale neprosadili se Řezník ani Ondrášek, který dostal míč za čáru v nastavení jen s pomocí faulu.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Šilhavý, trenér ČR: »V prvním poločase to bylo nervózní, hráli jsme zbytečně vzadu, rozehrávku, i když nás soupeř aktivně napadal. Cítil jsem z hráčů málo pohybu, důrazu, trošku jsme se hledali, byli jsme ustrašení. Ale ty změny bych udělal stejně znovu, potřebovali jsme tyhle informace (o těch hráčích). Nebyl to zápas o body. V příští nominaci se rozhodneme, kdo a jak uspěl, neuspěl, kdo si o to řekl. Druhý poločas jsme zklidnili hru, soupeře jsme zatlačili, vytvářeli jsme si tlak a šance. Dali jsme dva góly. Druhý poločas, to je ta cesta.«

Michael O'Neill, trenér Severního Irska: »Nečekali jsme, že povedeme po poločase 3:0 na půdě takového týmu, jakým jsou Češi. První poločas byl z naší strany skvělý, i vzhledem k tomu, jaké jsme provedli změny. Dali jsme pěkné góly. Čekali jsme, jak domácí zareagují. Ve druhém poločase nás dostali trochu pod tlak. Přišly dva rychlé góly, což bylo trochu nečekané. Ale musím pochválit hráče, že výborně bránili. Odvážíme si skvělý výsledek.«

Česko - Severní Irsko 2:3 (0:3)

Branky: 67. Darida, 68. Král - 9. a 40. McNair, 23. J. Evans. Rozhodčí: Kružliak - Vorel, Weiss (všichni SR). ŽK: Ondrášek - McGovern. Diváci: 9139.

Česko: Pavlenka - Řezník, Simič (46. Čelůstka), Kúdela, Krejčí (75. Masopust) - Zmrhal (46. Bořil), Král, Kalvach (46. Darida), Hušbauer (65. Schick), Kopic - Krmenčík (46. Ondrášek). Trenér: Šilhavý.

Severní Irsko: McGovern - Cathcart, J. Evans, Flanagan - McLaughlin, McNair, Davis (64. C. Evans), Thompson (64. Saville), Dallas - Boyce (71. Magennis), Whyte (87. McGinn). Trenér: O'Neill.

(čtk)