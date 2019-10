Postavení veřejnoprávního média na žebříčku občanské důvěryhodnosti v ČR (I)

Veřejné mínění a jeho odraz ve volebních výsledcích jsou zcela neopomenutelné faktory, se kterými je nutno i při organizaci volebních kampaní systematicky marketingově pracovat. V tomto ohledu je v ČR zcela zásadní role a postavení nejvýznamnějšího veřejnoprávního média, kterým je Česká televize. Nejen dle mého mínění toto dominantní televizní médium, které je z drtivé části financováno z koncesionářských poplatků, nepostupuje vždy plně v souladu nejenom s oprávněnými požadavky společnosti a veřejnosti, ale v některých případech i platnými legislativními normami, což se pokusím v následujícím textu doložit.

Česká televize, jako jediný subjekt veřejné služby, nabízí své vysílání celoplošně na území ČT a byla ke svému účelu zřízena na základě zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, k 1. únoru 1992. Ještě v prosinci 1991 jmenovala Česká národní rada, a to na dobu tří měsíců, prozatímního ředitele, kterým se tehdy stal Ivo Mathé. Od počátku své existence začala ČT vysílat vlastní zpravodajství, konkrétně na vysílacím okruhu ČTV a také hned od ledna 1992 byla vytvořena organizační struktura a nastavena programová koncepce. Vzájemná spolupráce a přechod práv z Československé televize byl upraven dohodou.

Statutárním orgánem ČT je generální ředitel, aktuálně Ing. Petr Dvořák, který je jmenován Radou České televize, a to na dobu šesti let. Zmíněná Rada ČT je kontrolním orgánem s 15 členy, kteří jsou voleni také na šest let s dvouletou obměnou svých členů. Co se týče hospodaření, tak ČT je nezávislá na státním rozpočtu a je financována z tzv. televizních poplatků a také minoritně z vlastní podnikatelské činnosti. Za tu je považována reklama nebo např. sponzoring.

Pro ilustraci ekonomického stavu jsem si vybral Výroční zprávu o hospodaření ČT za rok 2017, kterou měla projednávat Poslanecká sněmovna PČR již na své 27. schůzi a ke které mám jisté výhrady. Bohužel tato zpráva nebyla, jako některé další zprávy o činnosti a hospodaření ČT, doposud projednána.

V tomto ohledu je nutno podotknout, že v případě dvojnásobného neschválení zmíněného dokumentu by došlo k rozpuštění Rady ČT a potažmo by to také mohlo mít neopomenutelný vliv na personální obsazení pozic ve vrcholném managementu ČT, včetně postu generálního ředitele. Příslušný paragraf zákona zní takto: »Poslanecká sněmovna může Radu odvolat, neplní-li Rada opakovaně své povinnosti stanovené tímto zákonem, nebo pokud Poslanecká sněmovna dvakrát po sobě neschválí Výroční zprávu o činnosti České televize nebo Výroční zprávu o hospodaření České televize.«

Audit pro rok 2017 zpracovala pro ČT společnost Ernst and Young (auditorka: Magdalena Soucek). Nerad bych jeho výsledky zpochybňoval, ale pro mne obsahuje, a to již v samotném úvodu, některé zajímavé a až podezřele nesrozumitelně krkolomné formulace, které mají nejspíše ambici relativizovat případně odhalené nepravosti. Pro konkrétní příklad lze citovat z tohoto auditu: »Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka, jako celek, neobsahuje významnou nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou.« Lze se tedy ptát, co je myšleno slovy »nevýznamná nesprávnost«, je tedy v pořádku či opomenutelným faktorem?

A další zajímavá konstatace: »Přiměřená míra jistoty je velká míra nejistoty, nicméně není zárukou, že audit odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné, pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnotí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.«

Osobně z této věty tedy dovozuji, že záruka odhalení významných problémů v hospodaření ČT prostřednictvím auditu prostě neexistuje. Ptejme se: Má vůbec smysl takovýto děravý audit dělat? Už jen toto samotné vyjádření důvěru veřejnosti v hospodaření ČT nikterak neposiluje.

Nejde jen o audit

A nyní se dostávám k tomu, proč vlastně toto zde uvádím, neboť mně zase »pouze a jen« o externí audit nejde, ale na srdci mi nyní leží především kvalita a komplexní šíře kontroly hospodaření ČT.

Interní kontrolní mechanismy ČT, konkrétně činnost Útvaru interního auditu, a to ani společně s výsledky auditu externího, skutečně nemohou plně nasvítit legitimitu, a dokonce ani prokázat transparenci v hospodaření veřejnoprávního média. To hospodařilo v roce 2017 s prostředky ve výši 6,45 mld. Kč zisku, za identické výše výdajů, tedy s vyrovnaným rozpočtem. (Již udržení zcela vyrovnaného rozpočtu v této výši je z ekonomického hlediska prakticky nemožné.)

Též kontrolní činnost Rady ČT, která je zodpovědná Sněmovně, je dle mého názoru nedostatečná a fakt, že je placena přímo z rozpočtu ČT, transparenci určitě nenahrává. Mnozí mediální odborníci potvrzují fakt, že Rada ČT nemá ze zákona dostatečné pravomoci, nemá právní subjektivitu, žije z peněz ČT, a nemůže si proto ani dovolit, bez jejich přísunu, vypracovat potřebné analýzy.

Proč se brání?

Osobně se podivuji nad tím, proč se poslanci, a to pod rozličnými záminkami, stále brání legislativně zakotvit možnost NKÚ kontrolovat hospodaření ČT. Příslušná novela zákona je nyní projednávána ve Sněmovně, ale osobně se obávám, že její přijetí nebude opět nikterak snadné. Proč ale také novelou zákona o ČT neposílit kontrolní činnost zmíněné Rady ČT? Samotná ČT toto ale odmítá s tím, že »potom by byla funkce generálního ředitele zbytečná«. Podle mého názoru by rozhodně zbytečnou nebyla, jen by částečně erodoval mocensko-klientelistický monopol v ČT a současně by vzrostla důvěra veřejnosti nejen k předávaným informacím o hospodaření ČT, ale i k jejímu působení ve veřejném prostoru.

Kontrolovat totiž lze v dnešní době pouze to, zda se v hrubých rysech dodržel rozpočet ČT. Ale některé detailnější případy z práce ČT, které jsem zaznamenal například v tiskovém rozhovoru s Martinem Komárkem, bývalým předsedou volebního výboru Sněmovny, prostě nyní zkontrolovat nelze. Komárek například tvrdí, »že se říká, že televizní pracovníci si vezmou techniku televize a nechají se platit jako externisté, takže jsou jako zaměstnanci a externisté placeni dvakrát, a ještě využívají techniku ČT. Prý to jsou domněnky zakládající se na zkušenosti«. Opakuji, a ať už je to jakkoliv, ověřit to v dnešním stavu úrovně kontroly hospodaření ČT bohužel nelze.

Netransparance v hospodaření a rozličná podezření z nehospodárnosti mne skutečně netěší, na straně druhé jsem alespoň za koncesionáře rád, že podle výsledků auditu, a slovy generálního ředitele, »si ČT zachovala statut finančně stabilní a zdravé organizace s relevantním objemem disponibilních prostředků, nulovou zadlužeností a schopností včas hradit veškeré své závazky«.

Odůvodněně tedy předpokládám, že se tedy již nepočítá s placením koncesionářského poplatku i za počítače, tablety či mobily, jak se o tom zmínil v jakémsi svém protimluvu, na jednání volebního výboru PS PČR, generální ředitel ČT Dvořák. Proč navyšovat a dále ještě více zpoplatňovat, když je ČT finančně stabilní? Na webu ČT však lze nalézt konstatování, že problém financování ČT není vyřešen dodnes. Ani tento aspekt důvěře veřejnosti v činnost a hospodaření ČT nenahrává. Osobně se ale domnívám, že úplné zrušení koncesionářských poplatků není tou správnou cestou, neboť potom ve financování ČT existují již jen dvě další možnosti. Privatizace či podpora veřejnoprávního média ze státního rozpočtu pod kuratelou některého z ministrů. A to by mohlo znamenat významný politický tlak na obsah a nezávislost vysílání.

Nemožnost ověřit platy

Další problém netransparence v hospodaření tkví v nemožnosti zjistit výši platů klíčových moderátorů a redaktorů ČT. Občanskou veřejností stále rezonují jména moderátorů jako pan Moravec či paní Fridrichová a někteří další. Platy poslanců, senátorů, státních zástupců či soudců jsou zcela veřejné, ale platy některých exponentů ČT, a to i proti vyjádření některých soudů, jsou stále tajeny. Občas tu a tam sice něco zazní, jako například nedávno na besedě v Plzni, kdy ujelo paní Drtinové, že jako bývalá moderátorka Událostí brala v ČT v roce 2013 57 tisíc korun, ale takovéto kusé a neověřitelné informace našim občanům skutečně nestačí. V tomto ohledu je možno spatřovat významně negativní rozdíl v přístupu našeho média veřejné služby například ve srovnání s britskou BBC, kde zveřejňování platů prošlo bez problémů.

K ilustraci nejspíše ne vždy úplně dobrého hospodaření ČT lze také využít například i některé zajímavé informace z internetového webu Hlídač státu, který za dva roky své činnosti eviduje kolem dvou milionů smluv, v celkové hodnotě za osm bilionů korun.

Co se týče ČT, tak je zde, od konce roku 2016, soustředěno na 25 smluv údajně obsahujících tak závažné nedostatky v rozporu se zákonem, že jsou velmi pravděpodobně neplatné, a dalších 274 smluv trpících vážnými nedostatky. Správci webu elektronicky odkazují, a to v plné konkrétnosti, také na 1902 smluv ČT, tj. 13,5 procenta, s firmami navázanými na politiky v celkové hodnotě sedm miliard korun, což činí 38 procent poskytnutých financí ze všech uzavřených smluv.

Kdyby chtěl někdo z vás příklady, tak lze uvést mj. firmy Médea (789 smluv za 290 mil. Kč, osoba Jaroslava Tvrdíka či Jaromíra Soukupa, kterého lze nyní již považovat také za politika), nebo Bison and Rose (tři smlouvy za 17 mil. Kč, osoba Miloše Růžičky).

Jiří VALENTA