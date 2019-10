Budova Kapitolu. Ilustrační foto - wikimedia commons

Ekoprotesty. Zadrželi Barbarellu i Esméraldu

Slavnou americkou herečku Jane Fondovou zadržela v pátek na klimatickém protestu ve Washingtonu policie, z místa byla vyvedena v poutech. Spolu s 81letou Fondovou skončilo v rukách policie dalších 15 aktivistů, uvedla televize CBS News.

Fondová i další zadržení protestovali před budovou Kapitolu, který je sídlem amerického Kongresu. Ještě před demonstrací herečka avizovala, že se akce zúčastní, neboť oceňuje sílu hnutí, které mládež vytvořila. Na svém webu napsala, že se do Washingtonu přestěhovala právě proto, aby byla blíže epicentru boje za klima… Zadržení nyní čelí obviněním z nedovoleného shromažďování, neuposlechnutí policie a výtržnictví. Snímky ze zadržení 81leté »výtržnice« zveřejnila americké odnož Greenpeace.

Jane Fondová 2015. FOTO - wikipedia commons

Nestárnoucí Fondová

Fondová se proslavila nejen jako vesmírná kráska z filmu Barbarella, ale také jako aktivistka. V září například vystoupila s projevem na klimatické demonstraci v Los Angeles, v roce 2016 pak strávila významný severoamerický svátek Den díkuvzdání v indiánské rezervaci Standing Rock na protestu proti výstavbě ropovodu Dakota Access Pipeline.

Fondová není jedinou známou osobností, která byla minulý týden při demonstracích zadržena. Ve čtvrtek na londýnském Trafalgarském náměstí policie zadržela belgickou princeznu Esméraldu, dceru někdejšího krále Leopolda III. a současného vládce Phillipea. Esméralda se účastnila protestu ekologického hnutí Extinction Rebellion (XR; Rebelie proti vyhynutí).

Právě aktivisté z XR už ve čtvrtek zahájili třídenní protest na menším londýnském letišti London City. Policie nejméně 40 z nich zatkla.

Protestující uvedli, že třídenní pokojnou akcí chtějí dosáhnout uzavření letiště. To využívají především bankéři a obchodníci z čtvrti Canary Wharf, která je spolu se City finančním centrem britské metropole. Plány na jeho rozšíření jsou podle demonstrantů v rozporu s cílem vlády snížit emise oxidu uhličitého do roku 2050 téměř na nulu.

Provoz letiště, které má jedinou dráhu, nakonec nebyl nijak výrazně narušen, některé lety ale nabraly zpoždění.

Zaplatil za přednášku

Jeden z demonstrantů se s platnou palubní vstupenkou dostal do letadla aerolinek Aer Lingus mířícího do irského Dublinu a během rolování po letištní ploše si stoupl do uličky a začal cestujícím přednášet o klimatické změně. Protože neuposlechl pokyny palubního personálu, aby si sedl na své místo, muselo se letadlo vrátit zpět k terminálu, kde cestujícího vyvedla z letadla policie. Dalšímu demonstrantovi se podařilo vyšplhat na trup letadla aerolinek British Airways. Šlo o handicapovaného sportovce Jamese Browna, kterého nakonec dolů sundavali hasiči.

XR minulý a tento týden pořádá manifestace v různých městech Evropy. Převážně se snaží blokovat silniční dopravu ve velkých městech, v sobotu se jim to na 45 minut podařilo i v Praze na magistrále.

(rj)