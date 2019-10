»Lidové« hlasování

Diskuse kolem toho, zda Gott si zasloužil státního pohřbu, či nikoli, zda spíše neměla být uctívána herečka Chramostová, zda úctu větší by měla mít ona než on, pokládám za úděsnou. Když člověk zemře, opustí tento svět, použiji-li variantu věřících, protože jiný svět, kam »odchází«, může pro někoho být naděje, nediskutuje se obyčejně nad ním s pusou plnou nenávisti. To je nový snad dokonce český fenomén. Závist těch, kteří jsou stoupenci protigottovské strany, je jen pokusem opět rozdělit společnost, přestože vědí, že ten, kterého snižují, patřil více lidem a možná i všem.

Každý ve svém životě má místa, která by rád vymazal. Měl je jistě Karel Gott, ale měla je i Vlasta Chramostová. Přebíjet jedny druhými jako v kartách se mně zdá nedůstojné.

Karel Gott byl zpěvák, který byl s většinou z nás velmi často »doma«, tedy jeho písně. Dokázal potěšit, pohladit, rozehřát. Chramostová na tom byla hůře. Známá herečka, která nedostala příležitost, ale nikoli tak jedinečná, jako byl on. Byly herečky stejné jako ona, a i kdyby mohla v popražskojarním dvacetiletí hrát, těžko by se dostala do výšin hereček, jako byly Beníšková, Nasková, Podvalová či Leopolda Dostalová. Ty byly jedinečné, jako jedinečnou v jiné době byla Hana Kvapilová, Ema Destinnová či třeba Eleonora z Ehrenbergů. Film jistě některé povýšil, rozšířil by okruh jejich příznivců, ale ani on nedokázal překrýt velikost, dnes bychom řekli popularitu, těch, kteří dokázali »tu naši písničku českou« přenést do našich srdcí. I Karel Hašler, přední český herec, by byl jen jeden z řady, kdyby toliko hrál na scéně Národního divadla a netoulal se se svými písněmi »po císařské louce«, »starých zámeckých schodech« anebo nám zjihle vyprávěl o svém »strahováčkovi«.

Gott byl jen jeden. Orfeus našich životů. Několika generací, které si zpívaly jeho písně. Dodávaly jim pocit štěstí, naději v problémech a třeba jen pocit vlastenectví těm, kteří se stávali malověrnými. Nedivme se, že národ, nebojím se toho slova, ho ve své většině miloval. Jak, to ukázaly právě uplynulé dny. Ani »zbožštělý Václav« by se nemohl chlubit něčím podobným, »takovou láskou«, i kdyby bylo vůbec možné takové srovnávání.

Nechci snižovat velikost umění Vlasty Chramostové. Byla dobrou herečkou. Slova »veliká« bych se však bál. Možná, že tou »velikou« by se stala, kdyby předlistopadový režim ji umožnil ztvárňovat další role na »prknech, která znamenají svět«. Ale možná nikoli, možná, že se mýlím, že se mýlí většina z těch, kteří vyslovili nad oběma odcházejícími umělci, ať již z té nebo jiné strany, své pochybnosti. Možná. Písně Karla Gotta půjdou však s námi dál, budou ještě dlouho prostupovat naším životem, bojím se slova »navždy«, jako tomu je s písněmi Hašlerovými, který nás opustil na Mauthausenských schodech v roce 1941. A to je už sedmdesát osm let.

Proč však oba tábory, tedy těch nesmiřitelných, trvají na své pravdě? Ti první, obhájci velikosti Gotta a správnosti toho, jak byla pojata alespoň ona civilní část pohřbu zpěváka, nemusí si nic zdůvodňovat a vlastně ani dokazovat. Měli rádi jeho písně, neřku-li milovali ho. Ti druzí, nebojím se onoho slova, »chramostovci«, jsou na tom jinak. Se slávou Vlasty Chramostové stoupá i jejich velikost. Byli totiž u disentu anebo se k němu dnes spíše slovy hlásí, i když za socialismu odvahy přihlásit se k němu nesehnali. Podíleli by se na činu, který byl, jak si myslí, »ještě větší« než účast na veselí po přečtení Andrassyho nóty na pražském Václavském náměstí 28. října 1918?

Bude-li zbožštěna Vlasta Chramostová, budou zbožštěni i oni. Bude-li nad Gottem, budou i oni nad ním. Jenže ono se všechno vyvinulo jinak. Spontánní projev lidí všemu dal jiný směr. A vůbec nešlo o nějaké improvizované lidové hlasování.

Když počátkem padesátých let se pokusili někteří poúnoroví ideologové vymazat Karla Hašlera, nepovedlo se jim to. Hašlerovy písně se šířily z domácností a po ulicích. Ani dnes tomu není jinak. Ponížit Karla není smysluplné. Zakázat jeho písně už vůbec není možné. Budou s námi, i když se najdou neuspokojení lidé, kteří budou vyhledávat »smítka na jeho tváři«. Karel Gott se svými písněmi bude stejně jako Karel Hašler tady další desetiletí s námi.

Omlouvám se Vlastě Chramostové, že ji na piedestal nestavím. Byla jistě velmi dobrou herečkou, neměla být zřejmě odsunuta tak do pozadí, svou cestu si však vybrala sama. Jinak i jí díky za její umění, za to, jak obohatila, i když jako jedna z řady, naši divadelní scénu a potěšila nás v rolích, které jsme mohli vidět. Stavět Gotta s ní proti sobě je však nesmysl. Pouhý pokus přes ni dosáhnout svého vlastního ocenění na cestě ke společenské změně pochopitelně také.

Jaroslav KOJZAR