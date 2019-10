Ceny šplhají astronomicky vzhůru

Letošní počasí nás rozhodně nepotěšilo. Výkyvy teplot, na jedné straně sucho, na druhé prudké deště způsobily problémy, které ovlivnily úrodu.

Například brambor je méně, jsou menší a domácí produkce nepokryje spotřebu domácností. Také úroda cibule nesplnila očekávání. Obě komodity v obchodech velmi podražily, navíc se dají předpokládat dovozy ze zahraničí. Kvalita brambor vypěstovaných u nás je v mnoha případech lepší nežli u zahraničních. Brambory a cibuli používá v kuchyni každá hospodyňka, takže opět sáhneme hlouběji do peněženky.

Řešení existuje, zvýšit podporu domácí produkce. To je cíl, který aktivně podporuji. Jen nerad bych zjistil, že brambory jsou cenově pro nás nedostupné. Celkové zvýšení domácí produkce potravin je dlouhodobý směr politiky KSČM, který je nutně razantně prosazovat. Naši předkové byli dobří hospodáři, rozhodně není na škodu jejich zkušeností využít. Není vždy zlato, co se blýská, a to rozhodně o mnohých dovozech beze zbytku platí.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM