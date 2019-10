Mobil a lidská práva

»Případ Třešť« rozproudil debatu o tom, zda nezakázat nošení mobilů do škol vůbec. Příklad máme – Francii, kde to řešili dokonce zákonem. Oč šlo, pro připomenutí: Jistý otec zavolal své dceři do právě probíhající hodiny. Učitelka, aniž se podívala, kdo volá, žákyni mobil vzala a že jí bude odevzdán po skončení vyučování. Onen otec, podle automobilu a domu, v němž bydlel, zbohatlík, to vzal jako omezení svých práv a svého dítěte a podal trestní oznámení. Nevyhrál. Škola měla takové zásady a měl je dodržovat. Nabobský otec by se jistě soudil dál, ale jeho právní zástupce mu zřejmě poradil, aby byl raději při zemi a »nechal to být«. Bral radu zřejmě rozčilen, jak jsme mohli vidět na filmovém pásku, ale musel se smířit, i když byla porušena jeho práva, tedy ta lidská. Místo vítězství měl ostudu. Alespoň u těch normálních lidí.

Otázka ovšem, kde je hranice »porušování lidských práv« a kde začínají být porušována práva druhých či instituce, to jest v našem případě zase druhých, zůstává. Zda v současném režimu klauzule »lidských práv« umožňuje všechno, tedy především těm, kteří jsou elitami společnosti? Mobily ve škole jsou z tohoto hlediska druhořadé. Školy je řeší školním řádem nebo rozhodnutím ředitele. To by měl každý respektovat, a hlavně řídit se tím. Jenže ti, co jsou, nebo si to alespoň myslí, elitou, mají přece »jiné zákony«. Mohou všechno. Není to ovšem pravda, nemohou, to jen současný režim vládnoucí u nás třicet let jim to umožňuje.

Chtěl bych však z pedagogického hlediska dodat, že takový otec je špatným příkladem pro dítě, jemuž je kolem deseti. I ono si podle jeho vzoru může myslet, že přípustné je všechno. Jenže ani za »havlovského pojetí« svobody to možné není, i když ti majetnější, ti VIP, mají jisté výhody proti druhým. Telefony do škol rozdělují děti, narušují výuku, i v našem konkrétním případě, a tedy »lidská práva«, abych použil této havlovské terminologie, těch druhých. Chápu proto, že policie »obratem ruky« trestní oznámení odložila. Otázka však zůstává: Kam až »lepšolidé« mohou jít, aby svá »lidská práva« prosadili proti druhým?

Václav ŠENKÝŘ, předseda kontrolního výboru města Děčína (KSČM)