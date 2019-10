Spojitost dvou zajímavých zpráv

Nezaujali vás, stejně jako mne, dvě zajímavé televizní zprávy? Vlastně jedna nebyla ani zprávou, jen ukázkou manipulace. V den, kdy se začalo informovat o turecké invazi do Sýrie, tedy na území obývané po staletí Kurdy, nám redaktorka sdělila, že turecké jednotky zabily sto »povstalců«. Jakých »povstalců«, zeptal jsem se. Tam v onom prostoru žijí od nepaměti Kurdové. Ti nebo část z nich povstala? Proti komu? Proti syrské Asadově vládě to nebylo. Její vojska v tomto regionu nejsou. Proti Američanům, po jejichž boku zde porazili Islámský stát? Jenže Američané z pokynu prezident Trumpa se stáhli. Prý se budou napříště plést jen do těch konfliktů, které něco vynesou Spojeným státům. Takže proti těm také ne. A že by »horší« Kurdové povstali proti »lepším« Kurdům, je asi nesmysl. Takže kdo je vlastně podle televize tím »povstalcem«? Že by Kurdové obecně? Ale ti proti Turkům nepovstali, jen se začali bránit. Skoro stejným způsobem, jako když »bosí Habešani« s nedostatečnou výzbrojí se bránili v jistém předválečném období italskému vpádu, které na jejich území vtrhlo s moderní vojenskou technikou. Tady je to obdobné. Letadla, těžké zbraně, tanky, americká vesmírná logistika proti obrněným lehkým autům, kulometům, samopalům a minometům. Kdo může mít v takovém boji převahu?

Jen tak na okraj, Trump Kurdům vyčetl, jistě jste si to přečetli v novinách, když zdůvodňoval, proč Turkům umožnil invazi stažením svých vojáků z kurdského území, že nepomohli Američanům při vylodění v Normandii či v bitvách v Tichém oceánu, tedy za druhé světové války. Poslouchající příznivci mu tleskali. Skutečně: »Proč Kurdové se nevylodili po boku Spojenců v Normandii?« Nemohu odpovídat. Už i ta otázka »je na hlavičku«. Zůstaňme u těch »povstalců«, snad nám to slovo jednou ČT vysvětlí.

Pak je tu ona druhá zpráva. Také má souvztažnost s Trumpem. Oznámil totiž, že do Saúdské Arábie vyšle své vojáky, aby pomohli »čelit íránské hrozbě«. Že by Írán chtěl napadnout zemi Saúdů je pochopitelně nesmysl. Íránci dobře vědí, že by si tím nepomohli. Že by Jemenci, podporovaní sice Íránem, se pokusil znovu napadnout, nikoli zmíněnou zemi, ale její ropná zařízení, je možná pravda. Ale uvědomme si, že koalice vedená Saúdy plundruje jejich území. Nestojím ani za jednou stranou, války jsou nejhorším řešením vždycky. Ničí se v nich hodnoty a umírají lidé. Jde mi o ono rozhodnutí Trumpa. Proč Kurdy, své spojence, Trump obnažil a saúdský režimu najednou chce posílit? Protože v »Kurdistánu« není nafta a v Saúdské Arábii ano. Na stovkách mrtvých nezáleží, na jednom barelu nafty ano. Barelu, který přece putuje či mohl by putovat v tankerech do Spojených států. A každý barel znamená nemálo dolarů pro distributory či majitele fabrik na další zpracovávání, tedy pro možné přispěvatele další volební kampaně Donalda Trumpa. Proto snad televize uvedla v případě Kurdů slovo »povstalci« a v případě amerických vojáků, kteří přiletí do Saúdské Arábie, že jsou sem posláni, aby čelili »íránské hrozbě«, ač čelit hrozbě musí ne Saúdové, ale Kurdové o mnoho kilometrů severněji, a to nikoli íránské, ale Turků, spojenců Američanů z NATO.

Otakar ZMÍTKO