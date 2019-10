Etický kodex

Děti a mobily. Můžete děti zaměstnávat školou a koníčky, stejně si najdou alespoň chvilku denně, o přestávkách či venku s kamarády, kdy si navzájem ukazují zajímavá videa. Nic proti humoru či poučení. Co mi ale vyloženě saje krev, je youtubering.

Nemyslím si, že bych byla úplně ze staré školy, ale tohle jsem tak nějak nepochopila. Tedy potřebu sdělovat celému světu, kde jsem, co dělám, co báječného jsem navštívil, co úžasného jsem objevil v obchodě a co si myslím o světě a lidech. A hlavně jsem nepochopila, co na tom sebevychloubání mladí tak baštěj.

Kdyby byly youtubeři zkušení profíci v určitých oblastech a snažili se předat své vědomosti a dovednosti dál, tleskala bych vestoje. Jsou tací - dcera například sleduje jistou koňačku, která občas vypustí nějaký zajímavý tip, jak zabavit a trénovat svého koně. Většinou je to ale spíše o humoru, skryté reklamě za desítky tisíc, vychloubání se a masovém ovlivňování mladých naivních mozečků.

Youtubeři jdou pro fantastické video často za hranice slušnosti. Pro úžasný prank (nachytávku či vtípek) jsou mnozí ochotni jít na hranu zákona a riskovat. Nebojí se udělat šílenost a říkat otevřeně, co si myslí. A mladí jim to baští po tisících i s navijákem.

Problém je, že se takto ovlivňuje myšlení statisíců dětí a dospívajících. Co na tom, že dozvědět se nějakou reálnou zprávu je už tak problém. Novináři ale většinou mají alespoň nějaký etický kodex – nutnost citací, ověřování a udávání zdrojů informací a podobně. Jistý youtuber v rozhlasovém pořadu ale hezky vystihl smutný fakt. »Jak chcete po puberťáckých youtuberech, kteří kolikrát ani nemají občanku, aby dodržovali nějaký etický kodex? Jejich krédo je svoboda slova a vyjádření…«

A tak si svobodně nadávají na spolužáky, na školu a učitele, na rodiče i dobu, chlubí se svými nákupy a žijí sociální život na sociálních sítích. A mnozí i trpí, protože sebeprezentace přináší i kritiku, která zvláště na netu umí být díky anonymitě hodně bolestivá.

Youtubering možná byl ze začátku hezký nápad. Ale podle mě nepatří do rukou a hlav dětí a puberťáků. Ti mají žít své reálně dětství, reálné hry s reálnými kontakty, prožívat první lásky a zklamání a negumovat si hlavu i city placatými chytrými nesmysly.

Víte, co dělá ve volném čase vaše dítě či vnouče? Možná tady je ten pravý kámen úrazu…

Helena KOČOVÁ