Ilustrační FOTO - Haló noviny

Zájem občanů až na druhém místě

Ústavní soud (ÚS) se postavil proti zdanění finančních náhrad z církevních restitucí. Část zákona zrušil a vyhověl tak návrhu senátorů. Zdanění prosadila vláda na popud KSČM.

»KSČM jako demokratická strana respektuje toto usnesení, máme však za to, že není spravedlivé, že tady v krátké době již podruhé byly pominuty zájmy občanů,« připomněl předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik s tím, že nedávno proti zájmu občanů ÚS rozhodl i v případě družstva Svatopluk. »Občan zůstává až na druhém místě,« konstatoval Kováčik s tím, že celý souboj nemůže končit tím, že to rozhodl Ústavní soud. Experti KSČM podle něj nyní budou posuzovat a připravovat možnosti třeba pro posouzení tohoto rozhodnutí a této problematiky evropskými institucemi. »Koneckonců, i na to tady ty evropské instituce máme. V řadě případů se čeští občané na ně obrátili úspěšně,« dodal s tím, že komunisté musí toto téma zvedat a nenechávat je při první porážce ležet.

Podle místopředsedy ÚV KSČM a předsedy mandátového a imunitního výboru Sněmovny Stanislava Grospiče by takzvané církevní restituce měly podléhat zdanění, protože se nejedná o klasický restituční prvek. »Máme odlišný názor, co je legitimní a nelegitimní,« uvedl Grospič. Podotkl, že KSČM šlo o hlubokou nerovnost týkající se ocenění pozemků, případně nemovitostí, ale zejména zemědělského a lesního půdního fondu ve vztahu k ostatním restitučním nárokům. »Specificky výrazně navýšenou nad jakákoliv očekávání ve vztahu k církvím a náboženským společnostem,« konstatoval.

Místopředseda ÚV KSČM a předseda mandátového a imunitního výboru Sněmovny Stanislav Grospič.

Připomněl také, že církve majetek prakticky nevlastnily, ale byl jim svěřen ve správě. »Ústavní soud rozhodl pouze politicky a toto nezohledňoval,« řekl Grospič s tím, že je také podstatné zmínit, že dva členové senátu Ústavního soudu sdělili odlišná stanoviska. »Myslím, že to ukazuje na celou šíři problému,« dodal a ujistil, že pro KSČM toto téma nekončí. V plénu ÚS, které má aktuálně 14 členů, uplatnili k nálezu odlišná stanoviska soudci Josef Fiala a Radovan Suchánek.

Prezident Miloš Zeman zákon podepsal v květnu. Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček bez dalších podrobností sdělil, že prezident rozhodnutí Ústavního soudu plně respektuje.

Soud vyškrtl z právní úpravy jen několik slov, v praxi to ale znamená, že zrušil zdanění »církevních restitucí«, zdůraznil hned na začátku vyhlašování soudce zpravodaj Jaromír Jirsa. Kdyby soud nezasáhl, podléhaly by finanční náhrady za nevydaný majetek 19procentnímu zdanění od ledna 2020.

Plánované zdanění finančních náhrad by podle ÚS vůbec nebylo daní v pravém slova smyslu. Ve skutečnosti šlo o snížení náhrady, na jejíž celou výši vznikl církvím a náboženským společnostem právní nárok a legitimní očekávání okamžikem uzavření smluv o vypořádání. Nešlo primárně o čestný úmysl naplnit státní pokladnu, řekl soudce zpravodaj Jirsa.

První návrh na zrušení zdanění podaly čtyři desítky senátorů z KDU-ČSL, ODS a dalších klubů, za něž k soudu přijel Zdeněk Papoušek (za KDU-ČSL).

Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi stanovil, že církve dostanou od státu nemovitý majetek údajně zabavený za socialismu v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Za nemovitosti, které se podle zákona nevydávaly, mají církve během 30 let získat 59 miliard korun navyšovaných o inflaci. Náhrady jsou vypláceny od roku 2013. Roční splátka činí přibližně dvě miliardy korun, do konce loňského roku tedy bylo vyplaceno přibližně 12 miliard korun.

(cik)