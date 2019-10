Ilustrační FOTO - Pixabay

Správná obuv pro zdraví

Nosí nás celý den. I když si to možná ani neuvědomujeme, udělá průměrný člověk denně okolo 4 tisíc kroků. Se zdravým životním stylem je nyní moderní hlídat si kroky a udělat jich alespoň deset tisíc denně. Jenže pro naše zdraví nezáleží nejen na počtu kroků, ale také na tom, zda je děláme ve správné a vhodné obuvi. Víte, že špatná obuv může nejen za bolesti nohou, ale také třeba za bolesti zad i krku a hlavy, ale i špatná kolena a horší prokrvení končetin? Špatně zvolená obuv ničí celé tělo. Správně vybranými botami předejdete bolestem hlavy, zad a v neposlední řadě deformacím chodidel.

Podle výzkumu jistého německého institutu až 82 % lidí nosí špatnou obuv (zjišťováno na vzorku 10 tisíc lidí). Jenže tím si mnozí pomalu ale jistě zadělává na zdravotní problémy. Přitom při běžných aktivitách udělá dospělý člověk denně 3500 až 4000 kroků, dítě dokonce 18 až 20 tisíc kroků. Dříve lidé chodili sice v nekvalitní obuvi či bosi, zato přirozeněji po měkkých cestách, trávě a podobně. Dnes trávíme většinu času v místnostech, chodíme po tvrdých chodnících a tím jsou naše nohy vystavovány úplně jiné zátěži. Nohy samozřejmě chráníme botami. Jenže máme skutečně po celý den vhodnou obuv pro právě prováděnou činnost?

Módní vysoké podpatky

Zvláště pro pracující ženy je přímo samozřejmé, že tráví většinu dne v botách s vysokými podpatky. Je to módní, a efektivní – podpatky zvyšují postavu, dodávají na atraktivitě a zeštíhlují. Jenže Lékařům Kliniky rehabilitačního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK se ve spolupráci s tureckými kolegy z Hacettepe University v Ankaře podařilo odhalit nová fakta vedoucí k bližšímu pochopení vlivu dlouhodobého nošení obuvi na vysokém podpatku na vybrané struktury kolenního a hlezenního kloubu.

Některé odhady uvádějí, že až 40 % žen v produktivním věku nosí pravidelně obuv na vysokém podpatku. Podle řady studií a experimentů tento módní fenomén podporuje ženskou přitažlivost. Tento psychosexuální jev pravděpodobně není spojen pouze přímo s konkrétní obuví, ale také se sdruženou změnou zakřivení páteře a zvýrazněním hýžďových kontur. Dlouhodobé nošení vysokých podpatků může ale také působit nepříznivě na pohybový aparát.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Nejen vbočený palec

Za prokázané se považuje zvýšené riziko poranění hlezna a rozvoje vbočeného palce (hallux valgus). Palec se ohne přes druhý prst, což může zapříčinit bolesti. Dámy v podpatcích nestojí rovně ale jako na svahu. Váha těla tlačí chodidlo do špičky a způsobuje, že se palec zkroutí. Pacient, který má trochu nohy do X a nosí boty s vyvýšenou vnější stranou, vyvíjí větší tlak na kolena a ta se pak zhoršují. Ženy zas často cupitají, nesou se s vysazenou pánví, protože jdou křečovitě. To má za následek zdravotní důsledky, jako je chronická bolest v kříži, artróza kolenních kloubů a onemocnění Achillovy šlachy.

V minulosti publikované odborné práce hodnotily zátěž chůze na vysokých podpatcích na kolenní klouby nepřímo (laboratorní experimenty). V nové studii s výsledky publikovanými v červnovém čísle PM&R Journal však autoři použili přímé zobrazení kolenní chrupavky, Achillovy šlachy a plosky nohy s použitím diagnostického ultrazvukového přístroje. »Prokázali jsme, že dlouhodobé nošení vysokých podpatků působí negativně na strukturu Achillovy šlachy a způsobuje časné artrotické změny na kolenní chrupavce. A to i u mladých žen,« vysvětluje doktor Kamal Mezian, z Kliniky rehabilitačního lékařství VFN a 1. LF UK.

Podpatky optimálně do 4 centimetrů

Ačkoliv vysoké podpatky mohou při dlouhodobém nošení způsobovat zdravotní problémy, nižší podpatky mohou naopak dokonce pomáhat. »Za relativně bezpečnou považujeme výšku podpatku do 3–4 centimetrů. Toto mírné zvýšení se doporučuje i u pacientů s bolestmi pat v důsledku přetížení (patní ostruha). My našim pacientkám doporučujeme nošení obuvi na vysokém podpatku pouze výjimečně při zvláštních příležitostech,« říká Kamal Mezian.

U některých žen může při volbě výšky podpatku vzniknout dilema mezi motivací v oblasti psychosexuální a vlastním zdravím. »Z etického hlediska je problematický vnější tlak od některých zaměstnavatelů, kteří vyžadují u žen vysoké podpatky jako ‚dress code‘. Podle našeho názoru by se v těchto případech měla respektovat možná zdravotní rizika. V Kanadě byl v roce 2017 uzákoněn zákaz povinného vyžadování obuvi na vysokém podpatku zaměstnavatelem. K podobnému kroku již přistoupily například i úřady na Filipínách,« uzavírá MUDr. Kamal Mezian, Ph.D.

Přezouvání není výmysl uklízeček

Ideální by měl být stav, kdy na každou činnost budete mít vhodnou obuv. Jinou doma, jinou na cesty do práce, jinou v práci a další na sport či relaxaci. Ale samotné přezouvání v práci je pro mnohé problém. Přitom nejde zdaleka jen o ušetření práce uklízečkám. Na nohách i v práci trávíme velmi mnoho času. A i když nechodíme, nohy se stále potí. Plosky obou nohou dokonce dokáží za den vypotit až decilitr vod. Dokážete si představit strávit ve zpocených botách celý den? Jenže ono to mnohdy nejde jinak, že? O to důležitější je mít boty vhodné a kvalitní.

Správnou obuv vybírejte již v obchodech

Již samotný nákup vhodných bot může být problém. Móda dosti často preferuje určitý trend, který ale nezohleďnuje fakt, že každá noha je jiná. Někdo má nohy úzké delší, jiný zase široké. Proto mnoho lidí špatně odhaduje už svoji velikost. Kvůli širší noze nosí botu o trochu delší. Jenže když je bota velká, může se vyzouvat. To je špatné pro hybnost. Nohu křečovitě svíráme, snažíme se botu udržet. To má negativní vliv na klouby.

Jak tedy poznat správnou velikost? Základní pravidlo je, že vestoje byste měli mít vepředu 1 cm místa. Chodidlo potřebuje při chůzi více prostoru. V obchodě je vhodné se v botách projít sem a tam. Chodidlo se nemění jen při chůzi, ale i během dne. Dobré je zkoušet boty odpoledne, to jsou nohy širší, nateklejší. Co se týče materiálu, ideální je kůže nebo prodyšná syntetika. V kvalitních botách by vám neměly nohy zapáchat i při delším nošení. K zápachu nejčastěji dochází (pokud je vyloučena nedostatečná hygiena) právě kvůli neprodyšnosti bot a špatné velikosti a tvaru, která zapříčiňuje nevhodnou chůzi a vyšší pocení.

Když už si vyberete botu s vhodným tvarem, je nutné vyzkoušet, jak tuhá je podešev. Zvláště v oblasti špičky musí být měkčí – zkuste špičku ohnout směrem k nártu. Pokud to nejde, botu raději odložte zpět do regálu. Pata si vyžaduje také určitou péči – noha musí být v botě dobře fixována, takže pokud si kupujete uzavřenou obuv, opatek musí být dostatečně vysoký a tuhý, nicméně musí tvar paty kopírovat a nikde nesmí tlačit.

Na závěr možná překvapí, že je důležité vybírat obuv i podle její hmotnosti. Největší potíže působí tento parametr u pracovní obuvi. Přitom každý dekagram navíc znamená při celodenní chůzi zbytečnou a znatelnou zátěž.

Dopřejte nohám relaxaci

A protože nás nohy nosí celý den, je vhodné jim dopřát i náležitou péči. Každodenní mytí je samozřejmost. Nepříjemnost při chůzi ale může způsobovat i přerostlá nebo ztvrdlá chůze. Pedikúra jednou za čas není módní zhýralostí, ale nutností. A to zvláště u lidí s cukrovkou, kterým nohy častěji natékají a případné poranění na nohách se špatně hojí. Správná pedikúra a nošení vhodné obuvi i s ponožkami může předejít mnoha vleklým problémům.

A během pedikúry, či doma v soukromí si dopřejte občas i masáž reflexních zón na nohách. Hýčkání by mělo mít pozitivní vliv na celé tělo. Při reflexní masáži jednotlivých zón se uvolňujeme. Chodidla jsou zrcadlem naší duše. Dostat nohy do formy pomáhají koupele a hydratující krémy. Ideální je přidat i lehké cvičení, podporuje prokrvení a posiluje svalstvo.

Dopřejte nohám také trochu volnosti a choďte často naboso. Doma nebo v trávě na čisté louce, na pláži i v lese. Posiluje to svaly chodidel a trénuje přirozené ohýbání nohy.

A pokud to jen trošku jde, noste v práci či doma zdravotní boty s výstelkou, která ideálně padne na vaši nohu. Když budete své nohy hýčkat, předejdete nebo zmírníte mnoho zdravotních komplikací.

Helena KOČOVÁ