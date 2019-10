Ilustrační FOTO - Pixabay

Vítězství na dluh

Za pokračování velkorysé sociální politiky, jak v předvolební kampani slíbila polská vládnoucí strana Právo a spravedlnost (PiS), bude muset někdo zaplatit.

Po nedělním volebním vítězství této národně-konzervativní formace se na tom shodují polští komentátoři. Opozice si za volební porážku podle některých z nich může sama, protože Polákům nedokázala nabídnout vlastní vizi státu, který nyní kontroluje vládnoucí strana.

»PiS vyhrála volby díky obdarovávání Poláků, ale jde o vítězství na dluh,« napsal internetový portál onet.pl. »Ačkoliv ještě zaznívají tóny spotřebního festivalu, za rohem číhá půst,« píše deník Rzeczpospolita, podle kterého se blíží šok, který bude o to bolestnější, že vládnoucí strana PiS v uplynulých čtyřech letech přiživovala chuť utrácet s heslem »proč by to nebylo možné?«.

Vláda PiS zavedla přídavky na děti 500 zlotých (3000 Kč) měsíčně, třinácté důchody, k nimž mají přibýt i čtrnácté, zvýšila minimální mzdu nebo snížila věk odchodu do důchodu. Až přijde období půstu, strana nebude riskovat drastickou odtučňovací kúru a nebude brát to, co lidem dala, protože propad spotřeby by dál prohloubil zpomalování ekonomiky, tvrdí Rzeczpospolita. Vláda vsadí raději na zvyšování deficitu, ale bude muset hledat i dodatečné příjmy a sáhne hlouběji do kapes daňových poplatníků, zejména těch z vyšší střední třídy. »V dalších letech se nevyhneme zvyšování daní,« shoduje se s listem Rzeczpospolita onet.pl.

Podle výsledků voleb do Sejmu, tedy dolní komory polského parlamentu, získala vládnoucí PiS 43,8 % hlasů. Na druhém místě skončila proevropská Občanská koalice s 27,2 %. »PiS nezaspala ani jeden den kampaně - udávala její tón a důsledně si nedělala těžkou hlavu ze svých afér,« píše Rzeczpospolita a připomíná, že před několika týdny z funkce odešel předseda Sejmu za PiS Marek Kuchciňski kvůli tomu, že vládní letadla využíval k soukromým účelům. V nedělních volbách však znovu uspěl.

PiS se také musela vyrovnat s tím, že náměstek ministerstva spravedlnosti pořádal štvanici proti soudcům, kteří kladli odpor snaze vlády podřídit si justici, nebo s tím, že jím nominovaný předseda nejvyššího kontrolního úřadu pronajímal svůj dům lidem z podsvětí a ti v něm provozovali hodinový hotel. »Ani závažné skandály nedokázaly připravit PiS o vítězství,« podotýká Rzeczpospolita.

Podle listu Dziennik-Gazeta Prawna jsou polští voliči »naimpregnovaní proti aférám vládnoucí strany« z velké části díky tomu, že se polské ekonomice daří. »Ukázalo se, že Právem a spravedlností prosazovaný přístup k sociální solidaritě, jeho vize polské identity a odmítání některých prvků liberální demokracie ve prospěch posílení národního státu představují pro mnoho Poláků stále atraktivní nabídku,« uvádí Rzeczpospolita.

»Občanské koalici se nepovedlo prorazit s vlastními nápady ohledně budoucnosti Polska, nepovedlo se jí ovládnout kampaň,« píše Rzeczpospolita. Podle Dzienniku-Gazety Prawné zejména po prohraných volbách do Evropského parlamentu z letošního května nedokázala Poláky přesvědčit, že ačkoliv vládnoucí strana tvrdí opak, volební program má. V kampani před současnými volbami se jí ale nepodařilo lidem o svých plánech povědět.

»Splnily se všechny špatné scénáře, PiS volby vyhrála a je faktem, že to nebyl vyrovnaný souboj, protože strana využívala všechny státní instituce,« konstatoval šéfredaktor liberálního deníku Gazeta Wyborcza Adam Michnik. Dá se podle něho očekávat, že PiS bude pokračovat ve své politice - útočit na nezávislá média, bude si dál podřizovat justici, nějak zaútočí na univerzity.

(čtk)