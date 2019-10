Ilustrační FOTO - Haló noviny

Filip: Jednání je více než zbraně

Premiér Andrej Babiš (ANO) vyhoví výzvě Sněmovny a na summitu Evropské unie v závěru týdne přednese návrh na přijetí společných evropských opatření vůči Turecku kvůli postupu Ankary vůči Kurdům v severní Sýrii. Řekl to na jednání sněmovního výboru pro evropské záležitosti.

K tomu, zda se podaří najít společnou pozici, je však předseda vlády skeptický. »Evropská rada rozhoduje konsenzem, všichni musí souhlasit,« upozornil premiér. Vyjádřil pochybnosti, zda se ke společnému postoji proti Turecku připojí například Německo, pro které je podle Babiše klíčovým exportním trhem německý zbrojní průmysl.

Sněmovna v úterý hlasy všech přítomných poslanců vyjádřila solidaritu se syrským obyvatelstvem a odsoudila tureckou invazi do Sýrie jako porušení mezinárodního práva. Vyzvala Babiše, aby prosazoval v EU přijetí takových ekonomicko-politických opatření, která by donutila Turecko vojenské operace zastavit. Poslanci také podpořili rozhodnutí vlády o pozastavení vývozních licencí na vojenský materiál. Odmítli výhrůžky Turecka státům Evropské unie, že uvolní cestu migrantům do Evropy. Poslanci také odsoudili brutální vraždu Hevrin Chalafové, generální tajemnice strany Budoucnost Sýrie. Návrh usnesení dohodli zástupci všech sněmovních klubů.

Babiš před poslanci zopakoval, že situaci bylo možné předejít jednáním světových mocností včetně EU s Tureckem. »Je to velké neštěstí, nemělo se to stát,« řekl k tureckému vojenskému zásahu.

Podle předsedy ÚV KSČM, místopředsedy Sněmovny Vojtěcha Filipa není pochyb o tom, že turecká akce je porušením mezinárodního válečného i humanitárního práva. »Jde o totální selhání NATO, nikoliv pouze porušením zakládajících článků. Ale jde o to, že Spojené státy americké vrazily klín mezi Spojené státy a Evropu, a to právě tím, že ustoupily Turecku a nechaly svým způsobem bez odporu napadnout jiný suverénní stát,« uvedl Filip. ČR se musí podle něho zasazovat o diplomatická jednání k řešení situace. »Jednání je více než zbraně,« prohlásil Filip.

»Jeden stát Severoatlantické aliance opustil určité nárazníkové pásmo a jiný stát Severoatlantické aliance, byť ne oficiálně pod vlajkou Aliance, se dopouští agrese vůči suverénnímu státu. A to je velice závažný moment, který by neměl být opomenut ani v Poslanecké sněmovně, ani na úrovni české diplomacie,« uvedl místopředseda ÚV KSČM, předseda mandátového a imunitního výboru Stanislav Grospič.

Dát najevo, že se nebojíme vydírání Erdogana

Jana Černochová (ODS) pokládá za velkou chybu, že Američané oblast vyklidili. Vyzvala kabinet, aby byl aktivní také v Severoatlantické alianci, do níž patří i Turecko. »Pokud NATO rezignuje na dodržování vlastních principů, oslabí se jeho vliv,« uvedla.

»Je třeba dát jasně najevo, že se nebojíme vydírání prezidenta Erdogana vůči evropským zemím,« prohlásil předseda SPD Tomio Okamura.

»Co se teď odehrává, je obzvláště ohavné,« řekl bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg (TOP 09). Poukázal na to, že v oblastech, kam míří turecká operace, žijí většinou Kurdové, kteří bojovali proti takzvanému Islámskému státu, byli označováni jako spojenci a najednou byli Američany opuštěni.

Babiš v úterý na plénu Sněmovny i ve výboru čelil kritice kvůli svému zářijovému komentáři po jednání s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem, kdy vyjádřil jménem zemí Visegrádské skupiny (Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko) podporu plánu na vytvoření bezpečnostní zóny v Sýrii, kam by Turecko přesunulo migranty. Jan Farský (STAN) premiéra obvinil, že tím přímo podpořil Ankaru v jejím záměru zahájit ofenzivu vůči Kurdům. Podle předsedy výboru Ondřeje Benešíka (KDU-ČSL) bylo od počátku zřejmé, že plán na přesídlení milionů lidí vyvolá konflikty a že cílem Ankary je zasáhnout proti kurdským jednotkám, které pokládá za teroristy. Jiří Kobza (SPD) přirovnal ofenzivu vůči Kurdům k turecké genocidě Arménů na počátku 20. století.

Babiš se proti kritice ohradil. Podle něj nebylo z Erdoganových slov jasné, že vytvoření bezpečné zóny bude znamenat vojenskou operaci. Vinu za současnou situaci připsal do velké míry Evropské unii, která se podle něj od začátku málo angažovala v řešení syrského konfliktu a nevyjednávala dost intenzivně s Tureckem.

Turecko zahájilo vojenskou operaci v severovýchodní Sýrii před týdnem poté, co americký prezident Donald Trump nařídil z oblasti stáhnout americké vojáky. Ankara tvrdí, že cílem operace je vyčistit oblast u tureckých hranic od teroristů, za něž označuje syrské kurdské milice. Chce tam také vytvořit pásmo, kam hodlá dopravit z Turecka velkou část ze 3,6 milionu syrských uprchlíků.

