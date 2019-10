Ilustrační FOTO - Pixabay

Ubytovací sazba dopadne i na Airbnb

Poplatek z ubytovacích kapacit se bude vztahovat od příštího roku i na ubytovatele v soukromí, tedy například na služby typu Airbnb. Rozhodla o tom v úterý večer Sněmovna, která odmítla senátní návrh na roční odklad novely i další úpravy horní komory, například zpoplatnění dlouhodobých pobytů nižší sazbou.

Novela v podstatě ponechává příští rok ubytovací poplatek na nejvýše 21 Kč za osobu a den. Až na 50 korun bude moci vzrůst jeho sazba od následujícího roku. Konkrétní výši si stanovují obce. Pro dlouhodobé pobyty nad 60 dnů senátoři neprosadili šestikorunovou platbu za osobu a den. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) uvedla, že zpoplatnění dlouhodobých pobytů by bylo proti koncipování poplatku jako turistického. »Vypuštění limitu 60 dnů by vedlo k zásadní změně koncepce návrhu zákona, se kterou nelze souhlasit. Změna koncepce by mj. mohla dopadnout i na ubytovny sociálně slabých, což je zcela kontraproduktivní. Pozměňovací návrh vytváří značný prostor pro obcházení poplatkových povinností a rizika, že nepokryje veškeré možné případy poskytnutí pobytu, a to včetně případů poskytování úplatných krátkodobých pobytů v bytech, jejichž zpoplatnění je jedním z hlavních účelů novelizace zákona o místních poplatcích,« zdůraznila.

»V úterý jsem jednal se starosty a se senátory. Informoval jsem je, že klub preferuje sněmovní verzi před senátní,« řekl novinářům před projednáním Senátem vrácené novely o místních poplatcích předseda ÚV KSČM a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. »Budeme podporovat ten stav, který zajišťuje dostatečné příjmy státního rozpočtu, ale i veřejných rozpočtů tak, jak je Poslanecká sněmovna schválila,« dodal s vysvětlením stanoviska komunistů.

Předseda ÚV KSČM a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

Ubytovací, lázeňský a rekreační poplatek se slučují

Předloha slučuje ubytovací poplatek s rekreačním a lázeňským poplatkem. Nyní může většina obcí vybírat jen poplatek z ubytovací kapacity, který činí až šest korun na lůžko a den. Lázeňský a rekreační poplatek je až 15 korun na osobu a den. Oba poplatky, tedy z ubytovací kapacity a rekreační a lázeňský, mají zavedeny jen ty obce, které jsou lázeňským místem nebo atraktivním turistickým cílem.

Novému poplatku bude podle předlohy podléhat krátkodobý pobyt bez ohledu na místo a účel. Cílem je podle ministerstva financí to, aby nebyli zvýhodňováni vůči hotelům nebo penzionům právě lidé podnikající prostřednictvím ubytovacích platforem typu Airbnb. Vedle Airbnb působí na trhu například Flipkey, HomeAway, House Trip, Vacation Rentals nebo Vrbo.

Nový poplatek z pobytu bude moci vybírat jakákoliv obec bez ohledu na to, zda jde o pobyt v lázeňských místech nebo v místech velkého turistického ruchu. Poplatek si může každá obec nastavit podle svých potřeb, nejvýše však na úroveň maximální zákonné sazby.

Novela také mění nastavení poplatků za psa. O sníženou sazbu poplatku ze psů budou moci podle předlohy požádat majitelé, kterým je minimálně 65 let. Neměla by být vázána na pobírání důchodu. Od poplatku budou rovněž nově osvobozeni kromě držitelů průkazu ZTP/P i držitelé průkazu ZTP. Norma také rozšiřuje osvobození od poplatku ze psů na provozovatele všech druhů útulků.

Od poplatku ze vstupného a za užívání veřejného prostranství budou nadále osvobozeny charitativní akce, ale nově jen v případě, že bude výtěžek na dobročinné účely skutečně odveden. Změna by měla zamezit zneužívání této výjimky.

Předlohu ještě musí podepsat prezident republiky.

(ku,jad)