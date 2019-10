»Papaláš«

Kdo je to vlastně »papaláš«? Podle současného výkladu jde o »nespisovný, lehce pejorativní výraz pro jedince obdařeného formálně (legálně) značnými pravomocemi, který tohoto svého postavení ale nevyužívá v souladu s obecně definovanými základními (zejména morálními) požadavky, které se při výkonu dané funkce předpokládají.« V současné době je tento výraz v televizi užíván, hovoří-li se o vedoucích funkcionářích minulého režimu. Je třeba totiž vsugerovat dalším generacím, že mezi dnešními představiteli a tehdejšími je nebetyčný rozdíl. Zdůraznit, že ti předlistopadoví své funkce vlastně zneužívali, že vlastně jejich vládnutí bylo proti obecně chápaným morálním zásadám. Co jsou to ale »obecně definované základní (zejména morální) požadavky«? To, že se chovali nemorálně, tedy měli víc žen či naopak mužů? Že kradli? Vraždili? Byli od rána do večera pod vlivem alkoholu? Jistě, to by morální nebylo. Jenže to dnešní generace nepochopí, a ani ti, co používají onen »pejorativní výraz«, ti, kteří se v té době provinili proti stávajícímu morálnímu chápání, byli voláni, byli-li členy KSČ, k odpovědnosti. Pamatuji na ředitele rozhlasového studia, kterého to stálo ředitelské místo, a několik let pak pracoval v dělnické profesi – v jeho případě v tom byly ženy. Pamatuji i městského tajemníka z Prahy, který byl odvolán a »přesunut« na podřízené místo redaktora v jistém týdeníku, tedy až poté, co absolvoval léčebnou kúru pro odvyknutí – šlo o opilství. Pamatuji ředitele velké fabriky, který si chtěl korupcí získat nadřízené - stálo ho to místo, a dokonce vězení, a ti nadřízení, kteří o tom věděli, byli dokonce z pokynu ještě vyššího okamžitě odvoláni.

Tehdejší vedoucí pracovníci byli často trestáni za mnohem menší delikty, než je tomu dnes. Nyní je odvolání spojeno se »zlatými padáky«. Nemůže se tedy říci, že ten, kdo se provinil, by přišel »zkrátka«. Teprve velké provinění spojené s politickými důvody, kdy jedna strana se pokouší očernit tu druhou, je trestáno. A »privatizační zločiny nových papalášů« a jejich přisluhovačů se »demokratické strany« pokoušejí »zamést pod koberec«. Nebýt komunistů, toto téma by se nikdy nedostalo k řešení na poslaneckou půdu. Byl »papaláš« Stanislav Gross, který z téměř nulového majetku se obdivuhodným způsobem stal multimilionářem? Jsou papaláši ti, kteří rozhodovali o zvýhodnění fotovoltaik a ihned si nějaké pořídili? Co předhodili soukromým »papalášům« OKD a byty s tisíci lidmi, což řešila i parlamentní komise?

Ti, které televize nazývá »papaláši«, byli daleko morálnější než mnozí z těch, kteří nám vládli od Listopadu. Jen málokterý z nich se dostal za protizákonné činy »za katr«. Jen ti, co myslili, že skutečně mohou všechno a že se jich netýkají běžné »morální zákony«, uvízli v síti. Mám na mysli nejen exsenátora za ODS Nováka, ale i třeba exhejtmana Davida Ratha. To byli ti »správní papaláši«. Jenže aby je tak televize nazvala, k tomu odvahu nemá. Ostatně bylo by to přece proti polistopadovému »morálnímu ovzduší«, které k nám přivál vítr ze západu společně s idolem dneška – Václavem Havlem, který po převratu začal tím, že odmítl řeči, že mu jde o »havlovský majetek« a že ho vůbec bude chtít (»Umíte si představit mne jako hoteliéra?«), a pak nebyla položka, jíž by se vzdal. Právě on byl ještě příkladnější »papaláš« než ti předlistopadoví.

Milan ŠPÁS