Co sám nechceš, nečiň jiným

Střední škola ve Šluknově na Děčínsku zažila »slavný« den, navštívil ji Klaus, ten mladší, s poslankyní Zahradníkovou, která si pro jistotu identifikace ponechala na klopě i reklamní placku. Měla zřejmě obavu, aby ji studenti správně identifikovali k Trikoloře.

Že politika do školy nepatří? Omyl. Někteří vyvolení mají představu o své nedotknutelnosti a mají za to, že mohou vše. Při představě, kolik je tu politických subjektů a případné chuti navštěvovat školy, běhá soudným lidem mráz po zádech. Kantorům by patrně na výuku nezbyl čas a místo znalostí by žáci měli plnou hlavu často nerealizovatelných a nesmyslných představ. Takže vraťme se ke kořenům a politikům do škol zavřeme dveře. Tam totiž doopravdy nepatří.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM