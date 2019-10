Třicet milionů na blbnutí

Já to vidím takhle. Nějaký soukromý hejhula, v tomto případě mobilní operátor, si houkne: Koukejte mi navalit frekvenci, aby se uvolnila část vysílacího spektra pro moje převelice rychlé mobilní sítě 5G, a svrchované vlády zemí Evropské unie se podělají. Což je případ Unií nařízeného přechodu televizního signálu na DVB T2. Naše ministerstvo průmyslu a obchodu dokonce spustilo informační kampaň před spuštěním přechodu na DVB-T2.

Takže všichni mohou vyhodit nedávno koupené set-top boxy a nové televize do kontejnerů ve sběrných dvorech. Kolik zbytečné lidské i robotní práce, materiálu, surovin a energie potřebných k jejich výrobě přijde vniveč, zřejmě nikdo nespočítá. Stejně tak nikdo nespočítá miliardy litrů nafty a leteckého benzinu potřebných k jejich rozvozu po Evropě i po světě. O souvisejícím ničení klimatu ani nemluvě. Ale klimatická Greta by nám to možná vyčíslila, pokud ovšem zase nespustí nějaký hysterický brekot před ouřady v OSN. A to všechno proto, aby se uvolnila část vysílacího spektra pro rychlé mobilní sítě 5G.

Prý nám však DVB-T2 také přinese ještě lepší, ještě ostřejší a ještě krásnější televizní obraz. No sláva!... Prosím pěkně, komu to prospěje, že toho blbého góla, přiblblé televizní inscenace, ještě přiblblejší reklamy a neobjektivní zpravodajství bude lze zhlédnout v ještě lepší obrazové kvalitě? A komu je zapotřebí možnosti se ještě rychleji o několik vteřin někam dovolat?

Možná že jsem poněkud retardovaný, ale já se na televizi nedívám už přes rok a vůbec mi to neschází. Vždyť mám přece internet. I když musím svému provozovateli televizního signálu a internetu vypláznout každý měsíc přes tři stovky. A rádio neposlouchám už více než pět let. Tak proč už jsem dávno televizi a rozhlas neodhlásil? I když mi na poště nabízeli příslušný formulář. Protože jsem srab a bojím se, že mi nějaké orgány přijdou na to, že spotřebuju tolik a tolik elektřiny a tudíž...? A mobil mám ten nejprimitivnější, bez možnosti kreténských selfíček, a taky žiju celkem spokojeně.

Podle ČTK stát letos na toto blbnutí, tedy do podpory přechodu na nový standard pozemního televizního vysílání DVB-T2 investuje zhruba 30 milionů korun. Z toho 20 milionů získají kraje na dotace pro zařízení sociálních služeb a na osm milionů vyjde samotná informační kampaň. Podle mého by vláda, když už se v rámci celosvětového blbnutí do této akce pustila, měla každé domácnosti věnovat příslušné peníze na pořízení nového televizoru nebo set-top boxu. Ale ještě lépe - co kdyby tyto prachy lidem zaplatili ziskuchtiví mobilní operátoři?

Ale nejzásadnější otázka je – jak to, že národní svrchovaná vláda musí poslouchat nějakého kapitalistického chamtivce, potažmo houknutí zbytečných unijních byrokratů?

Ale třeba je to všechno jinak a já tomu prostě nerozumím…

Miroslav KANTEK