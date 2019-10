Plošné odebírání licence na Ukrajině!

Na Ukrajině se v současnosti útočí na zbytek nezávislosti mediálního pole. Zejména ve směru poskytování vyváženého zpravodajství a informací, které jsou zamlčovány současnou vládnoucí státní mocí. Odebírání licence nebo nátlakové nabídky pro odkoupení licencí posledních nezávislých médií na Ukrajině probíhá velmi intenzivně.

Šestého září tohoto roku v Národní radě Ukrajiny výbor pro televizní a rozhlasové vysílání odmítl prodloužit licenci na vysílání celostátního televizního kanálu »112«, který je jedním z lídrů vyváženého zpravodajského vysílání na Ukrajině. Ještě před tímto rozhodnutím se výbor pro televizní a rozhlasové vysílání rozhodl podat požadavek na zrušení další licence, tentokrát pro změnu televiznímu kanálu NewsOne. Zde má svůj pořad také známý Ruslan Kocaba, který, jak je známo, byl vězněn tři a půl roku jen za to, že kritizoval současný režim na Ukrajině. Například Komunistická strana Ukrajiny má v rámci zákona dekomunizace zakázáno nejen kandidovat do parlamentu, na prezidentský úřad a vůbec je omezována jakákoli její politická aktivita a činnost, a tedy má rovněž zakázané televizní vysílání a vydávání svého stranického tisku.

Toto je jednoznačná monopolizace informačního prostoru Ukrajiny pod proklamacemi, že kdo má jiný názor, je vlastizrádce. Současný režim na Ukrajině, který podporuje přes vlastenectví neonacismus, má okolo 3,5 tisíce politických vězňů, perzekvovaných občanů, kde z toho je přibližně jedna třetina novinářů. Zajímalo by mě, kdepak jsou ti, co se tolik rvou za lidská práva? Rvou se, ale jen a pouze tam, kde se jim to hodí a kde chtějí rozpoutat nenávist nebo převrat. Jinde zločinně mlčí! A kdo stojí za monopolizací mediálního prostoru? Iniciativa je podle všeho od známého oligarchy Ihora Kolomojského, který tahá za nitky současného prezidenta Volodymyra Zelenského.

Většina těchto perzekvovaných médií působí alespoň na různých jiných internetových stránkách, ale to v podstatě komerčně nemůže zajistit plnohodnotné financování televizních a novinových redakcí. Naopak redakce se rozpadají, jelikož není možné původní stav udržet. Přesto se snaží podávat informace, jak to jen jde.

Musím zde také pochválit europoslankyni Kateřinu Konečnou, která jako jediná europoslankyně na zasedání Evropského parlamentu tento problém otevřela a přednesla tuto kritiku o útoku na nezávislost médií na Ukrajině.

Roman BLAŠKO